Bingöl'de öğretmene şiddete tepki - Son Dakika
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Bingöl'de öğretmene şiddete tepki

15.03.2022 23:01
Bingöl'de öğretmene şiddete tepki

Bingöl'de Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen, bir öğrenci velisi tarafından şiddete maruz kalan öğretmen için basın açıklaması yaptı.

Bingöl'de Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen, bir öğrenci velisi tarafından şiddete maruz kalan öğretmen için basın açıklaması yaptı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öğretmen sınıfta öğrencisini sınıftan dışarı çıkardı. Durumu öğrenen öğrenci velisi okula gelerek öğretmene sözlü ve fiziksel şiddette bulundu. Öğretmenin şikayeti üzerine olay savcılığa intikal etti. Yaşanan olayın ardından kentteki Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

"Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa yarınlarımız karanlık olacaktır"

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Bingöl İl Başkanı Yunus Kava, öğretmene şiddete dair tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Kava, "İlme, alime, muallime ve müderrise ihtiramı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan ülkemizde, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için artarak devam etmektedir. Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Eğitimciye saldırı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. İlimiz 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmenimiz, öğrenci velisinin saldırına uğramıştır. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Bu saldırganlara karşı toplum olarak, ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmenlerin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Psikolojik danışmanlık hizmetleri etkin hale getirilmelidir. Disiplin yönetmeliklerindeki yetersizlikler giderilerek öğretmene verilen değer hususunda veli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir. Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, öğretmene iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır" dedi.

"Şiddetin takipçisi olacağız"

Yaşanan olayın takipçisi olacaklarını aktaran Kava, "Öğretmene saldıranlar bilmeliler ki onlar geleceklerini de yok ediyorlar. Bir eğitimciye saldırmak demek aynı zamanda bilime ve ülkenin geleceğine saldırmak demektir. Öğretmene uygulanan şiddetin temelinde öğretmene olan saygı ve sevginin azalmasının payı elbette çok büyüktür. Bu konuda yetkililere, velilere ve eğitim kurumlarına çok iş düşüyor. Herkes şunu bilmelidir ki öğretmen asla sahipsiz değildir. Bütün gücümüzle arkadaşlarımızın yanında olacak ve arkadaşlarımızın uğradığı şiddetin takipçisi olacağız" diye konuştu. - BİNGÖL

Bingöl'de öğretmene şiddete tepki
Bingöl'de öğretmene şiddete tepki
Bingöl'de öğretmene şiddete tepki

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Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Öğretmen, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bingöl'de öğretmene şiddete tepki - Son Dakika


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