Bir annenin yürek burkan yardım feryadı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 22 yıldır kayıp olan iki çocuk annesi Zeliha'nın ailesi kızlarından gelecek haberi bekliyor.

İlçede 22 yıldır kayıp olan Zeliha Arslan, ailesi tarafından aranıyor. 26 yaşında kayıplara karışan Zeliha Arslan için dosya açılmaması, adına hastanede, resmi kurumlarda, bankalarda hiçbir kayda rastlanılmamasına şüphelenen ailesi çaresizce yardım istedi. 22 yıldır kayıp olan kızını arayan anne Necibe Arslan, senelerdir gözyaşlarına esir olduğunu söyleyerek, "Kızım babası yüzünden 1993'de evlendi, 1999 yılının ikinci ayında kayboldu. Benim yavrum yıllardır kayıp. Yerini gören, bilen varsa söylesin. Yetkililerden yardım istiyorum, ne olur yavrumu bulun. Senelerdir çok acı çekiyorum. Sabah 7 gibi bizi aradılar. Zeliha oraya mı geldi, gece saat 1'de evden kaybolduğu söylendi. Şok oldum. Benim yavrum oradan bize nasıl gelsin. Damat Şinasi'nin amcasının oğlu Serkan geldi bizim evin önüne. 'Sen hiç üzülme teyze o bana telefon edecek, ilk haber vereceğim kişi sen olacaksın ' dedi. 22 senedir haber bekledim Serkan'dan hiç haber vermedi. Kızımın sesini yıllardır duymadım. Bilsem bir yerde olduğunu, dese bana 'Anne ben gelemiyorum sen gel' dese dünyanın bir ucu olsa gitmez miydim! Hiçbir şeyim olmasın dilenirdim yine giderdim. Ne olur sesimi duyun. Yavrumu bulun. Beni evladıma kavuştursunlar. Ben her şeye razıyım. Hasretiyle yanıp duruyorum" diye yardımda bulundu. - ZONGULDAK