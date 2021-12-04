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Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor - Son Dakika

Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor

04.12.2021 11:54

- Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor Manda sütünden doğal salep büyük rağbet görüyor Bursa'da bir işletmeci manda sütünden doğal salep yapıp fincanın 18 liradan satmasına rağmen taleplere yetişemiyor.

- Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor

Manda sütünden doğal salep büyük rağbet görüyor

BURSA - Bursa'da bir işletmeci manda sütünden doğal salep yapıp fincanın 18 liradan satmasına rağmen taleplere yetişemiyor.

Tarihi Irgandı Köprüsünde kafe işletmeciliği yapan Recep Yıldız, manda sütünden kilosu 800 lira olan doğal salep yapmaya karar verdi. Kilosu 15 lira olan manda sütünü kilosu 800 lira olan saleple kısık ateşte pişirerek doğal salep yapıp müşterilerine sunmaya başladı. İçenler tarafından beğenilen manda sütlü salebe talep artmaya başladı. Fincanının kilosu 18 lira olmasına rağmen işletmeci günde 50 fincan manda sütlü salep satıyor. Kış aylarında içilen salep vücuda enerji veriyor. Gün boyu kendini yorgun hissedenlere zindelik kazandırıyor. Ayrıca salep, grip, nezle gibi rahatsızlıklarda boğazda oluşan kaşıntılara iyi geliyor. Boğazı yumuşatıp öksürüğün kesilmesine yardımcı oluyor.

Manda sütüyle yaptığı salebin çok beğenildiğini ifade eden Recep Yıldız, "Ben Irgandı Köprüsünde kafe işletiyorum. Burada salep de satmaya karar verdim, ama bunu manda sütünden yapayım, değişiklik olsun dedim. Salep vücut direncini artırıyor, aynı şekilde manda sütü de vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. İkisinin birleşimiyle ortaya güçlü bir karışım çıktı. Kullandığım salebin kilosu 800 lira. Manda sütünün de kilosu 15 lira. Maliyeti yüksek. Biz de fincanını 18 liradan satıyoruz. Buna rağmen talep oldukça fazla, içenler çok beğeniyor" dedi.

Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor
Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor
Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor
Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor

Recep Yıldız, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir fincanını 18 liradan satıp taleplere yetişemiyor - Son Dakika


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