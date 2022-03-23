Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti - Son Dakika
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Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti

23.03.2022 13:33
Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti

Zonguldak'ta yıllarca saha komiseri olarak görev yapan Günal Kıral, aynı günün sabahı eşini akşamında ise annesini kaybetti.

Zonguldak'ta yıllarca saha komiseri olarak görev yapan Günal Kıral, aynı günün sabahı eşini akşamında ise annesini kaybetti. Bir günde iki acı birden yaşayan Kıral, eşinin cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

Kentte yaklaşık 20 yıldır amatör liglerde saha komiserliği yapan Günal Kıral'ın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki eşi Döndü Kıral, ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Gelininin acı haberini alan 86 yaşındaki Aysel Kıral büyük üzüntü yaşayarak kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aysel Kıral da gelininin ardından hayatını kaybetti.

Bir günde hem eşini hem annesini kaybeden Günal Kıral ise büyük bir acı yaşadı. Günal Kıral'ın eşinin cenazesi Rat Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Günal Kıral cenaze töreninde gözyaşı dökerken güçlükle ayakta durabildi. Günal Kıral'ın annesinin cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Yaşadığı acıyı gazetecilere anlatan Günal Kıral, "Eşimin kalp hastalığı vardı. Anjiyoya girdi. Ama kurtaramadık. Öncesinde tedaviler falan gördü. Sabah saatlerinde eşimi kaybettim. Annem de onun üzüntüsünü evde fenalaştı. Onu da akşam kaybettik. Bugün eşimi yarında annemi defnedeceğim. İki acıyı birden yaşadım. Allah'ın verdiği bir şey. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. - ZONGULDAK

Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti
Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti - Son Dakika


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