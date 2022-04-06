Bir yılı aşkın süredir hastanede tedavi gören Firdevs'in Ramazan davulcusu isteği gerçek oldu - Son Dakika
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Bir yılı aşkın süredir hastanede tedavi gören Firdevs'in Ramazan davulcusu isteği gerçek oldu

06.04.2022 09:08
Bir yılı aşkın süredir hastanede tedavi gören Firdevs'in Ramazan davulcusu isteği gerçek oldu

Bir yıldır özel bir hastanede kemoterapi tedavisi gören 15 yaşındaki Firdevs Özer, Ramazan aylarında evinin penceresinden severek dinlediği davul sesini çok özlediğini video çekerek sosyal medyadan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile paylaşmıştı.

Bir yıldır özel bir hastanede kemoterapi tedavisi gören 15 yaşındaki Firdevs Özer, Ramazan aylarında evinin penceresinden severek dinlediği davul sesini çok özlediğini video çekerek sosyal medyadan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile paylaşmıştı. Başkan Usta da Ramazan davulcuları ile birlikte Firdevs'i hastanede ziyaret ederek dileğini gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir yıl önce Lenfoma hastalığı tanısı konulan 15 yaşındaki Firdevs Özer bir yıldır Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede kemoterapi tedavisi görüyor. Geçtiğimiz gece saatlerinde uyanarak o esnada orada bulunan hemşireden uzun süredir Ramazan ayında davul sesi duymadığını ve çok özlediğini söyledi. Bunun üzerine hemşiresi Firdevs'in bu isteğini video çekerek Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya attı. Mesajı gören Usta, Firdevs'in kaldığı hastaneye davulcular ile giderek hayalini gerçekleştirdi. Firdevs'i ziyarete gelen Usta, "İyileştiğin zaman seni buradan davul ve zurna ile çıkaracağız ve sana Gaziosmanpaşa Sanat Akademisinde davul çalma dersi verdireceğiz" sözünü verdi. Davulcuları görünce çok sevinen Firdevs eline tokmağı alarak davul çaldı.

Hastaneye ziyarete gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Firdevs bize bir görüntü göndermiş sosyal medyadan. Ramazan'da davulcular güzel mani söyleyerek geçiyor ya sokaklardan. Onu özlemiş. Burası hastane olduğu için normalde buradan geçmiyor davulcular. O da ne olur bir gece buradan da geçsinler diye bir talepte bulunmuş. Biz de başhekim beyden rica ettik. Firdevs hanımı aşağı indirelim en azından davulu gerçek bir görsün istedik" ifadelerini kullandı.

Davulcuları görünce çok sevinen Firdevs Özer, "Ben çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum geldiği için. Hediyeleri ile çok mutlu etti beni. Ben Ramazan ayını çok seviyorum. Hastanede olduğum için de davul sesini duyamadım. Buradan geçmediğini sanıyordum. Hemşire ile birlikte böyle bir video çektik. Böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum. Bana da büyük bir sürpriz oldu. Benim için çok güzel bir anı oldu" dedi. - İSTANBUL

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Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Kemoterapi, Lenfoma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir yılı aşkın süredir hastanede tedavi gören Firdevs'in Ramazan davulcusu isteği gerçek oldu - Son Dakika


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