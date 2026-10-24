Bodrum'da kadınlar kullanılmayan ürünleri 'inatçı tezgahı'nda paylaşıyor - Son Dakika
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Bodrum'da kadınlar kullanılmayan ürünleri 'inatçı tezgahı'nda paylaşıyor

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Bodrum\'da kadınlar kullanılmayan ürünleri \'inatçı tezgahı\'nda paylaşıyor
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Bodrum\'da kadınlar kullanılmayan ürünleri \'inatçı tezgahı\'nda paylaşıyor
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Bodrum'da kendini 'inatçı kadınlar' olarak tanımlayan grup, ekonomik dayanışmayı büyütmek amacıyla 'inatçı tezgahı'nı kurdu. Bodrum'daki eski garajda her gün açılan tezgahta daha çok kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere kullanılmayan ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadınlar, kurdukları tezgahta kullanılmayan ürünleri değerlendiriyor. "İnatçı dayanışma yaşatır" sloganı ile bir araya gelen kadınlar, kullanılmayan ürünleri ihtiyacı olanlarla paylaşarak ekonomik dayanışma sağlıyor.

Bodrum'da kendilerine "inatçı kadınlar" olarak tanımlayan bir grup ekonomik açıdan dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "inatçı tezgahı" adı verdikleri bir girişim başlattı. Çoğunlukla kadın ve çocuk kıyafetlerinin bulunduğu tezgahta, kullanılmayan ürünlerin değerlendirilmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bodrum eski garajdaki tezgah her gün aynı nokta açılıyor.

Grup adına konuşan Nermin Güleş, "inatçı tezgah" fikrinin ortaya çıkışında, ekonomik koşulların ve kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hedefinin olduğunu söyledi.

Güleş, birçok insanın geçim sıkıntısı çektiğini ifade ederek, "Bizler normal standartlarda hayat yaşayan insanlarız. Emekli olarak da oldukça zorlanıyoruz" dedi.

Herkesin evinde atıl durumda pek çok kıyafet bulunduğuna işaret eden Güleş, bu ürünleri paylaşarak değerlendirmek istediklerini anlattı. Güleş, "Burada amacımız satmaktan ziyade paylaşmak, kadınlarla bir dayanışma içinde olmak" diye konuştu. Güleş, "İnatçı dayanışma yaşatır" sloganı ile başlattıkları "inatçı tezgahı"nı sürdürülebilir hale getirerek, ekonomik dayanışmayı büyütmek istediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
BodrumÇocukYaşamKadınYerelSon Dakika

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