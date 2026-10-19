Bodrum'da Muhtarlar Günü kutlandı, Bodrum Belediyesi 56 muhtarla sahada oldu - Son Dakika
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Bodrum'da Muhtarlar Günü kutlandı, Bodrum Belediyesi 56 muhtarla sahada oldu

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Bodrum\'da Muhtarlar Günü kutlandı, Bodrum Belediyesi 56 muhtarla sahada oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da görev yapan 56 mahalle muhtarıyla sahada olduklarını söyledi.

Muhtarlar Günü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. İlçe protokolünün katıldığı programda, mahallelerin sorunlarının çözümünde vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen muhtarların önemine dikkat çekildi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, gaziler, öğrenciler, öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gündüz sorunların çözümü için iş birliğine dikkat çekti

Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, muhtarlık görevinin vatana ve halka hizmet etmenin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Muhtarların belediye, kaymakamlık, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalıştığını ifade eden Gündüz, mahallelerde tespit edilen sorun ve ihtiyaçların giderilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bodrum'da görev yapan muhtarların mahallelerin taleplerini ilgili kurumlara ilettiğini kaydeden Gündüz, hizmetlerin hayata geçirilmesi için kurumlar arasındaki iletişim ve dayanışmanın önem taşıdığını dile getirdi.

Mandalinci 56 muhtarla sahada olduklarını söyledi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, muhtarlığın yerel demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Muhtarların vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletmekle kalmadığını, sonuç alınana kadar süreci takip ettiğini belirten Mandalinci, bu yönüyle muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Bodrum'da görev yapan 56 mahalle muhtarıyla sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşlara ulaştıklarını belirten Mandalinci, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini dinleyerek belediyenin ve devletin imkanları doğrultusunda çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Muhtarların gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Mandalinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kaymakam Sırmalı muhtarların önemini anlattı

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise muhtarlığın köklü geçmişiyle vatandaş ile devlet arasındaki bağı güçlendiren, fedakarlık ve özveri gerektiren önemli bir kurum olduğunu belirtti. Muhtarları vatandaşların en yakın devlet temsilcileri olarak nitelendiren Sırmalı, turizm potansiyeli yüksek ve yıl boyunca nüfus hareketliliğinin yaşandığı Bodrum'da muhtarlık yapmanın ayrı bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti. Mahallelerin daha yaşanabilir hale gelmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğru şekilde ulaştırılması için muhtarların önemli katkılar sunduğunu kaydeden Sırmalı, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Resmi törenin ardından katılımcılar, bir kafede düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Program, muhtarların Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Garnizon Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyaretlerle sona erdi.

Kaynak: İHA
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