Bodrumlu Sporcu Aysu Türkoğlu, Manş Kanalını Yüzerek Geçecek - Son Dakika
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Bodrumlu Sporcu Aysu Türkoğlu, Manş Kanalını Yüzerek Geçecek

22.07.2022 15:00
Bodrumlu Sporcu Aysu Türkoğlu, Manş Kanalını Yüzerek Geçecek

Bodrumlu Aysu, Manş Kanalı’nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olma yolunda ilerliyor. Dünyanın en zorlu kanallardan olan Manş Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmak, kendisinin ve Türkiye’nin adını tarihe yazdırmak isteyen 2001 Bodrum doğumlu Aysu Türkoğlu, bu ayın sonunda hedefine ulaşmayı planlıyor.

Bodrumlu Aysu, Manş Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olma yolunda ilerliyor. Dünyanın en zorlu kanallardan olan Manş Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmak, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmak isteyen 2001 Bodrum doğumlu Aysu Türkoğlu, bu ayın sonunda hedefine ulaşmayı planlıyor.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle geçen yıl başvuruda bulunan ancak pandemi koşulları yüzünden kabul edilmeyen Aysu Türkoğlu, bu yıl hedefini gerçekleştirmeye çok yakın. Manş'ı geçme idealinden vazgeçmeyerek Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğü ve ATM Yatçılığın sponsorluğunda bu yıl da başvuruda bulunan Türkoğlu, Manş Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcusu olmak için çalışmalarına hız verdi.

MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADINI NESRİN OLGUN ARSLAN'DAN DESTEK

1979'da 15 saat 47 dakikada Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın unvanını alan Nesrin Olgun Arslan, Aysu Türkoğlu'nu son antrenmanında da yalnız bırakmadı. 43 yıl önce Manş'ı geçen ilk Türk kadını olan Arslan, İçmeler'deki toplantıya katılarak 21 yaşındaki Aysu'ya destek verdi. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, ATM Yatçılık İşletme Müdürü Uğur Arslan, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Aysu Türkoğlu'nun ailesi ve basın mensupları katıldı.

"CESARETİNDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

Başkan Ahmet Aras'ın liderliğinde, Bodrum Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, "Aysu kızımızı bu cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bu doğaya karşı verilmiş olan bir mücadele. Manş Denizi'ni geçmek, yaklaşık 11 saat yüzmek gerçekten çok ciddi bir iş. Başaracağına yürekten inanıyorum ve bir kadın olarak onunla gurur duyuyorum" dedi.

Aysu, babası Mustafa Türkoğlu ve yüzme antrenörü Bengisu Avcı Erdoğan bu ayın sonuna doğru İngiltere'ye uçup Dover'a geçecek. Temmuz ayının 28 ile 31'i arasındaki zaman diliminde hava ve deniz şartlarının yüzmeye uygun olduğu günde Aysu'nun Manş geçişini yapması bekleniyor. Bu süreçte Aysu Türkoğlu'nu antrenörü Bengisu Avcı Erdoğan hazırlıyor. Erdoğan'ın kendisi de 2018'de Manş'ı 11 saat 29 dakikayla en hızlı geçen kadın açık su yüzücüsü olmuştu.

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Kaynak: ANKA

Ahmet Aras, Türkiye, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrumlu Sporcu Aysu Türkoğlu, Manş Kanalını Yüzerek Geçecek - Son Dakika

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