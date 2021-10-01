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Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu - Son Dakika

Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu

01.10.2021 14:18
Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu, System.String[]

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanlığı'ndan gelen heyet ile birlikte Narman Şehitler, Oltu Şendurak ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemelerde bulundu.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanlığı'ndan gelen heyet ile birlikte Narman Şehitler, Oltu Şendurak ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Narman Şehitler Barajı şantiyesine giden Bölge Müdürü Yavuz devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgililerden Şehitler Barajı inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yapım çalışmaları devam eden Oltu Şendurak Barajı şantiye sahasına geçen Bölge Müdürü Yavuz ve beraberindeki heyet temelden 40 metre yüksekliğinde olan ve tamamlandığında bin 150 dekar tarım arazisini modern suyla buluşturacak olan baraj şantiye sahasının da incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Yavuz son olarak inşaat çalışmaları devam eden Uzundere barajı şantiyesini ziyaret ederek, ilgililerden tamamlandığında bin 410 dekar tarım arazisini sulayacak olan baraj inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı..

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün ekibimiz ile birlikte Narman, Oltu ve Uzundere'de çalışmaları devam eden baraj inşaatlarımızda incelemede bulunduk.

Erzurum iline yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda Narman Şehitler Barajı'mızda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Şehitler Barajını tamamladığımız da bölgede ki 47 bin 60 dekar tarım arazisine can suyu olacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Barajın tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 28 Milyon 236 bin katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Oltu Şendurak Barajımızın şantiyemizi ziyaret ederek gelinen seviye hakkında bilgi aldık. Şendurak barajımız tamamlandığında toplam bin 150 dekar tarım arazisini modern suyla buluşturacağız ve sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 690 bin katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bugün saha programımız kapsamında son olarak çalışmaları devam eden Uzundere barajı şantiyemizi ziyaret ederek çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldık. İnşallah Uzundere ilçemiz için çok büyük öneme sahip barajımız tamamlandığında bin 410 dekar tarım arazisini sulayarak, sulu tarım ile milli ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Çalışmalarda emeği geçen personelimize ve firma çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz barajlarımızı ve bileşenlerini bir an evvel tamamlayarak faydaya dönüşmesini sağlamaktır" dedi. - ERZURUM

Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu
Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Uzundere, Erzurum, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bölge Müdürü Yavuz; Narman, Oltu ve Uzundere Baraj inşaatlarında incelemede bulundu - Son Dakika
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