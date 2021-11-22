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Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı - Son Dakika

Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı

22.11.2021 11:40
Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı

Bolu'da, sert geçen kış öncesinde araçlarına kışlık lastik taktırmak isteyen vatandaşlar oto lastikçilere akın etti.

Bolu'da, sert geçen kış öncesinde araçlarına kışlık lastik taktırmak isteyen vatandaşlar oto lastikçilere akın etti.

Bolu'da, aralıklarla yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması ve önümüzdeki günlerde de kent merkezinde beklenmesi sebebiyle vatandaşlar kışlık lastiklerini taktırmak için oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. 1 Aralık itibariyle ticari araçlarda mecburi hale gelecek olan kış lastiği uygulaması öncesinde son güne kalmak istemeyen vatandaşların lastiklerini değiştiren oto lastikçilerde yoğun mesainin Aralık ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

"4 mevsim lastik Bolu şartlarına uygun değil"

Sürücüleri lastiklerin özellikleri hakkında uyaran ve 4 mevsim lastiğin kış şartlarına uygun olmadığını belirten oto lastikçi Mustafa Karaosmanoğlu, "Yoğunluğumuz başladı. 1 Aralık itibariyle ticari araçların lastik değişimi mecburi. Müşteriler de gelmeye başladı. Biz de kışlık lastikleri takıyoruz. Balans ayarlarını yapıyoruz. Artık sezon geldi. Lastiklerin dişlilerine, tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Dişlerinde vakum olması lazım. Kar tutuşu fazla olması lazım. Zayıf kar tipi lastik kar tutuşu yapmaz. 4 mevsim Bolu şartlarına uygun değildir. Bolu'da 4 mevsim lastik kullanılmaz. O daha çok Akdeniz illerinde kullanılır. Aralık ayının 30'una kadar bu yoğunluk devam eder" dedi. - BOLU

Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı
Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı
Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı
Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı
Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı
Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı

Aralık, Bolu, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolu'da, kış öncesi oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı - Son Dakika


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