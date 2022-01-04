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Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı - Son Dakika

Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı

04.01.2022 12:02
Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı

Bolu'nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı 2021 yılında 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı.

Bolu'nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı 2021 yılında 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerini barındıran Bolu, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Özellikle Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na yoğun ilgi gösterilen Bolu'da, yıl boyunca 1 milyon 206 bin 238 kişi doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi.

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, köknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 415 bin 131 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadı.

Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'nda da, yıl boyunca insan seli yaşandı. Doluluk oranının zaman zaman yüzde yüze ulaştığı Abant Tabiat Parkı'na 594 bin 764 kişi geldi.

Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 196 bin 343 ziyaretçiyi ağırladı. - BOLU

Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı
Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı
Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı
Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı

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Gölcük, Milli, Abant, Bolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı - Son Dakika
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