Boşanan çiftin aile üyeleri arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Boşanan çiftin aile üyeleri arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Otomobile kurşun yağdıran şahıs 4 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aile üyeleri arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen silahlı kavgada otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı vuruldu. Olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ediyor.

Olayı, İsmail K., isimli şahsın gerçekleştirdiği öğrenildi.