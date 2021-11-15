Üye Girişi
Böyle olur otobüs şoförünün düğünü - Son Dakika

Böyle olur otobüs şoförünün düğünü

15.11.2021 13:24
Böyle olur otobüs şoförünün düğünü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü şoförü, gelin arabasını çalıştığı otobüs yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü şoförü, gelin arabasını çalıştığı otobüs yaptı.

Kdz. Ereğli'de ikamet eden ve halk otobüsü şoförü olan Ahmet Likoğlu, hayatını Sibel Likoğlu ile birleştirdi. Likoğlu, en mutlu gününde otobüsü gelin arabası olarak süsledi. Gelin ve damadın otobüse binerken, arkadaşlarının çaldığı "Olmadı yar" şarkısını çalmaları gülüşmelere neden olurken, selamlamalar sonrası yola çıkıldı.

Nikah salonuna otobüsle geldiler

Meslektaşlarının da kendisine eşlik etmesiyle, halk otobüslerinden oluşan bir düğün konvoyu oluşturuldu. Halk otobüslerinden oluşan konvoy şehirde vatandaşların da ilgisini çekerken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Süslenen otobüsler ile şehir içinde yapılan konvoy nikah salonuna kadar devam etti.

Düğün aracı yapılan otobüsteki Led ekranda "Nikahımıza Hoşgeldiniz, Sibel - Ahmet" yazdığı görüldü. - ZONGULDAK

Böyle olur otobüs şoförünün düğünü
Böyle olur otobüs şoförünün düğünü
Böyle olur otobüs şoförünün düğünü

Halk Otobüsü, Zonguldak, Ereğli, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Böyle olur otobüs şoförünün düğünü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor 13:40 AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor 13:24 Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu 12:53 Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı 12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız 12:09 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi 11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu 11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu

Son Dakika Haberleri
13:31 Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı
13:24 Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor
12:58 İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti         
13:41
Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı         
13:32
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı         
12:32
Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı         
12:13
İki grup ormanlık alanda birbirlerine bıçakla saldırdı: 10 yaralı İki grup ormanlık alanda birbirlerine bıçakla saldırdı: 10 yaralı         
11:57
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 13:44:09. #1.12#
SON DAKİKA: Böyle olur otobüs şoförünün düğünü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement