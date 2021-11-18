BSH SOKAK Gönüllüleri sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

BSH Türkiye, çalışanlarının kişisel yeteneklerini geliştirmelerine ve mutlu olacakları bir ortam oluşturmalarına imkan vermek için düzenlediği SOKAK etkinlikleriyle bireylerin esenliğine ve topluma ekonomik, kültürel ve çevresel katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojilere imza atan BSH Türkiye, çalışanlarının kişisel yeteneklerini geliştirmelerine ve mutlu olacakları bir ortam oluşturmalarına imkan vermek için düzenlediği SOKAK (Sosyal ve Kültürel Aktivite Kulüpleri) etkinlikleriyle aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyor.

BSH Türkiye bünyesinde ve tamamen gönüllülük esasıyla çalışanların katılımıyla kurulmuş bir organizasyon olan BSH SOKAK Gönüllüleri, ihtiyaç sahibi köy okullarına 'Dilek Ağacı' adı verilen projeyle giyim, okul kırtasiye ve kitap vb. yardımlarda bulunuyor, sokakta yaşayan kedi ve köpek gibi hayvanların beslenmeleri ve tedavileri için mama toplama etkinlikleri gerçekleştiriyor, çevre temizlik günlerine katılım sağlayarak, çevre gönüllüleri olarak destek veriyor ve afet durumlarında BSH Türkiye çalışanlarının kişisel olarak yapacakları gıda, giyim ve benzeri yardımların organizasyonunu yapıyor.

Gönüllüler, tiyatro ve sinema gibi sanatsal faaliyetlerde de bulunuyor. BSH Türkiye çalışanlarından oluşan BSH SOKAK Çerkezköy Tiyatro Kulübü'nün bugüne kadar sergilemiş olduğu dört oyun, pandemi nedeniyle BSH Türkiye çalışanlarına yönelik bir kanal olan Bosch Tube üzerinden online olarak yayınlanıyor. Sinema konusunda da çalışmalarını sürdüren Gönüllüler, geri dönüşüm kültürüne teşvik eden 'Kamu Sutopu' adlı filmleriyle BSH Türkiye çalışanlarına keyifli anlar yaşatıyor.

Sosyal derneklerle yapılan iş birliği kapsamında; SOKAK TALK adı verilen etkinliklerle Rehber Köpekler Derneği, Yüzümle Mutluyum Derneği, KAÇUV, Otistik Çocuklar Eğitim Derneği, Eğitim Gönüllüleri Derneği vb. dernek yöneticilerini şirkette ağırlayan, faaliyetleri hakkında bilgi alarak çalışanlar arasında farkındalık oluşturan ve şirket içinden gönüllüler bulma ya da satış yoluyla gelir sağlamaları için ortam sunan Gönüllüler, pandemi sonrasında da bu çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

Yardım etkinliklerinin yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaları da destekleyen Gönüllüler, küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek adına Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanmak gibi çeşitli çalışmalarda bulunuyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Girit, "BSH, günümüzde bir şirket için salt kar elde etmenin tek başına geçerli bir amaç olamayacağına, insanlar ve gezegen üzerinde kalıcı bir etki bırakmanın da sac ayağının diğer parçalarını oluşturduğuna inanan bir şirket. Bu nedenle günlük faaliyetlerimizin, bireylerin esenliğine ve içinde bulunduğumuz çevreye ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel katkılar sağlamasını amaçlıyoruz. Bu yöndeki kurumsal çalışmalarımızın yanı sıra şirketimiz bünyesinde başarılı organizasyonlarımız da var. Çalışanlarımızın katılımıyla gelişen BSH SOKAK Gönüllüleri çalışmaları ise bu organizasyonların başında geliyor. Gönüllülere katılım ve destek, gönüllülük esasına dayandığı ve yardım eden kişiler genellikle isimlerinin duyurulmasını istemediği için çalışmalarımızı 'gizli' olarak yürütüyoruz. Bu durum kesinlikle İnsan Kaynakları süreçlerine yansıtılmıyor. Yani BSH Türkiye çalışanlarının bu çalışmalarda terfi almak için gönüllü olma veya yardım etme gibi bir gayreti ve amacı yok. Tamamen saf ve gönülden gelerek yapılan bir yardımlaşma organizasyonunu yönetiyoruz. Gönüller olarak Türkiye'nin dört bir yanından birçok canlının hayatına dokunuyoruz ve yaptığımız çalışmalarla gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL