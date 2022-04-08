Bu bakkalda para geçmiyor, gelen kimse boş çevrilmiyor - Son Dakika

Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesi Akşemssettin Camiinin bahçesinde bulunan müştemilat "hayır bakkalına" dönüştürüldü. Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu 'nün öncülük ettiği uygulamada hayır sahipleri tarafından gelen yardım ve gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde veriliyor. Erzaklar arasında bir evin ihtiyaçları arasında bulunan temel gıda malzemelerinin tümü bulunuyor. Hiç kimsenin boş çevrilmediği hayır bakkalına yurtiçi ve yurt dışından birçok hayırsever yardımda bulunuyor.

"DUA HAYIR SAHİPLERİNE HİZMETLER BİZE"

"BİR EVE NE LAZIMSA HER ŞEY MEVCUT"