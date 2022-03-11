Bu çaylar üniversite mezunu Kuş kardeşlerden - Son Dakika
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Bu çaylar üniversite mezunu Kuş kardeşlerden

11.03.2022 10:12
Bu çaylar üniversite mezunu Kuş kardeşlerden

Eskişehir'de üniversite mezunu Kuş kardeşler, okudukları bölümlerle ilgili bir meslekte çalışma yerine, aileleriyle birlikte çalışabilecekleri kıraathane işletmeciliğini yapmayı seçti.

Eskişehir'de üniversite mezunu Kuş kardeşler, okudukları bölümlerle ilgili bir meslekte çalışma yerine, aileleriyle birlikte çalışabilecekleri kıraathane işletmeciliğini yapmayı seçti.

Eskişehir'de yaşayan Kuş ailesi yaklaşık 7 yıldır kıraathane işletmeciliği yapıyor. Baba Halim Kuş'un iki oğlu Burak ve Burhan, üniversite okumalarına rağmen aile işine de sahip çıkıyor. Büyük kardeş Burak Kuş, Osmangazi Üniversitesi'nde Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra kıraathane devralan babasına destek amacıyla başladığı işte, kendi ailesini kurdu. Babasının kıraathane aldığı yıllarda Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü'nü kazanan küçük kardeş Burhan Kuş ise eğitim sürecinin tamamında kıraathanede çalışarak ailesini yalnız bırakmadı. Şu sıralar Osmangazi Üniversitesi'nde Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi olan Burhan Kuş, hala çalışmaya devam ediyor.

Aileleriyle birlikte olan Kuş kardeşler, iş arama telaşına dahi girmediklerini belirttiler. Biyolog olan abi, okulu bitince kendisini aile mesleğine verdi. Kimyager kardeş ise çevresinden sunulan birkaç iş teklifini reddederek ailesini yalnız bırakmadı.

"Okulum bittikten sonra iş başvurusu yapmadım"

Kimyager kardeş Burhan Kuş, bölümünü bitirdikten sonra iş başvurusu yapmadığını belirtti. Hatta kendisi için bulunan işlere dahi gidip başvuru yapmadığını söyleyen 27 yaşındaki Burhan Kuş, yüksek lisans eğitimine devam ederken ailesiyle birlikte çalışmanın mutluluğunu dile getirerek, "Yaklaşık 7 yıldır kıraathane işletmeciliği yapıyoruz. Aynı zamanda 7 yıldır da okuyorum. Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitirdim. Şuanda da Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü'nde yüksek lisans yapıyorum. Zor bir mesleğimiz var. Kendi işimiz olduğu için rahatlığı var. Belli bir mesai saatimiz yok. Sabah geldiğimiz saati biz belirliyoruz. Akşam çıkış saatimizi biz belirliyoruz. Abimle birlikte bu işi yapıyoruz. Aynı zamanda babam da bizimle birlikte çalışıyor. Sabah babam gelip dükkanı açıyor. Ardından abim geliyor, en son ben geliyorum. Bu şekilde çalışıyoruz. Gerek babam gerek abim hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Okulum bittikten sonra iş başvurusu yapmadım ama birkaç tane iş bulduk. Arkadaşlarım ve hocalarım yönlendirdi ama gitmedim. Kendi işini yapmak her zaman daha rahat olduğu için devam ediyoruz. Ailemiz bize böyle bir imkan sundu" ifadelerini kullandı.

"Ailenle de aynı çatı altında çalıştığın için mutlu oluyorsun"

Biyolog abi Burak Kuş ise mezun olduktan sonra babasının devraldığı kıraathanede işleri düzene sokmak için çalışmaya başladı. Daha sonra da ailesiyle çalışmanın güzel yanlarının çekici geldiğini belirten 33 yaşındaki Burak Kuş, işin maddi boyutunun da memnun ettiğini belirterek şunları söyledi:

"2008 ile 2012 arasında üniversite okudum. Üniversiteden sonra askere gidip geldim. Babam bir köftecide çalışırken işten ayrılık kahvehane alacağını söyledi. Almasını ve yardım edeceğimizi söyledik. Babam burayı devraldı. İşleri toparlamak için buraya çalışmaya başladım. 7 yıl oldu ve hala çalışıyoruz. Kardeşim de üniversite mezunu, bize yardım ediyor. Babam da var, elemanımız da var. Şuan mutluyuz. Güzel gidiyor. Tabi ki kendi işimi yapmak isterdim ama şartlar bunu gerektirdi. Bir kısmı emekli öğretmen, emekli polis, emekli asker olan müşterilerimiz var. Başlarda üniversite mezunu olduğumuz için kendi işimizi yapmamızı öneriyorlardı. Olaya maddi açıdan bakarsak benim biyolog statüsündeki arkadaşlarımın hepsinden daha çok kazanıyorum. Ailenle de aynı çatı altında çalıştığın için mutlu oluyorsun." - ESKİŞEHİR

Bu çaylar üniversite mezunu Kuş kardeşlerden
Bu çaylar üniversite mezunu Kuş kardeşlerden
Bu çaylar üniversite mezunu Kuş kardeşlerden

YORUMLAR
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Afrika'dan ÇAKÜ'ye ilgi artıyor Afrika'dan ÇAKÜ'ye ilgi artıyor İki üniversite arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi İki üniversite arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi

Yüksek Lisans, Üniversite, Osmangazi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu çaylar üniversite mezunu Kuş kardeşlerden - Son Dakika


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