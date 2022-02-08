Bu keçi inatçı değil, 'Nazlı' - Son Dakika

Kocaeli'de 'Nazlı' ismini verdiği keçisini yanından ayırmayan 74 yaşındaki Aydın Erol, sahile de keçisiyle gidiyor yürüyüşe de. Dostlukları yüzlerde tebessüm oluşturan ikili, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Aydın Erol, 8 ay önce aldığı keçisine gözü gibi bakıyor. 'Nazlı' ismini verdiği keçisiyle sokak sokak gezen Erol, onu sahile de götürüyor. Her gün belirli zamanlarda keçisini dışarıya çıkaran Erol, Nazlı'yı evlat gibi görüyor. Sahilde ve işlek caddelerde Aydın Erol'un yanında keçiyi gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İkilinin samimi dostluğu ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

"Canı sıkılsın istemiyorum"

Nazlı'yı 8 ay önce komşusundan aldığını söyleyen Erol, "Keçinin annesini dağda kurt yemiş, kardeşi de ölmüş. Komşu bana getirdi bende ondan aldım. Nazlı sağlıklı olarak bende kaldı. Sürekli onu parklara götürüyorum, deniz kenarına götürüyorum. Belediye meydanına götürüyorum, dolaştırıyorum canı sıkılsın istemiyorum. Evde beraber yaşıyoruz, onun için kiracıyı çıkardım. Kiracı olsa geçinemezdik" dedi.

"3 çocuğum öldü"

Çocuklarının olmadığını söyleyen Aydın Erol, "3 çocuğum öldü. Hatta biri 4 aylıkken öldü. İzmit ilçesinde baba evimiz vardı, evlatlarımızı oraya defnettik. Nazlı'yı da evladımız gibi seviyoruz. Onu gezdirmeden duramıyorum. Kendim keyifsizim şuanda ama yine de onu gezdirmeden duramıyorum" diye konuştu.

"Derince'nin maskotu"

Çevredeki insanların Nazlı'yı çok sevdiğini dile getiren Aydın Erol, "Kimse olumsuz tepki göstermiyor. Mesela hayatında hiç keçi görmemiş çocukların ilgisini çekiyor. Hepsi çok seviyor. Nazlı Derince'nin maskotu. Yakınların bazen, 'Evde keçi beslenir mi?' diye soruyorlar. Bende, 'Evde köpek besliyorlar, ben niye keçi beslemeyeyim?' diyorum. Bakımı da zor değil, severek yapıyorum. Zahireciden arpa ezmesi, arpa, yulaf ve mısır alıyorum onları yediriyorum. Genellikle tok olduğu için dışarıda fazla otlamaz. Kilolu da Maşallah" ifadelerini kullandı.

"Nazlı bize Allah'ın bir emaneti"

Nazlı'yı çok sevdiğinin altını çizen Erol, "Onun sevgisini hissediyorum. Hanımım, 'O seni tanıyor, sen onu tanıyorsun. Başkasını bilmez' diyor. Yaratılanı hoş gör, yaratan da ötürü. Nazlı da bize Allah'ın bir emaneti" sözlerine ekledi. - KOCAELİ