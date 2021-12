Bu kıraathanede çaylara kadın eli değiyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir kıraathanede, çaylara kadın eli değiyor. Kıraathanede çaycılık yapan 54 yaşındaki Hayriye Eroğlu, "Bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yok" diyerek, kadınlara örnek oluyor.

Hayriye Eroğlu, kıraathanede çaycılık yaparak 'erkek mesleği' algısını yıkan kadınlardan biri. Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde bir kıraathanede çaycılık yapan Eroğlu, yaptığı işle kadınlara rol model oluyor. Kadınların her alanda üretken olabileceklerini gösteren Eroğlu, diyaliz hastası olmasına karşın çaycılık yaparak, azmiyle takdir topluyor.

Başkan Yılmaz, Eroğlu'nu çay ocağında ziyaret etti

Esnaf ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kıraathanede hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Kıraathanede çaycılık yapan Hayriye Eroğlu'nu da çay ocağının başında ziyaret eden Başkan Yılmaz, "Çaylara hanım eli değerse daha da güzel olur" diyerek, tüm siparişleri yetiştirmeye çalışan Eroğlu'nu tebrik etti.

"Herkesin kolunda bir altın bileziği olsun"

Aynı zamanda diyaliz hastası da olan Eroğlu, "Bir kadın olarak üretken olmayı seviyorum. Kabuğuma çekilmedim. Kıraathanede çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Her kesimden insan geliyor buraya. Bütün kadınlara öneriyorum. Çalışsınlar. Herkesin bir mesleği, kolunda altın bileziği olsun. Hiç kimseye muhtaç olmasınlar, ekonomik özgürlüklerini kazansınlar" dedi.

Kıraathaneye gelen vatandaşların, kendisini gördüklerinde ilk başta şaşırdıklarını ama zamanla alıştıklarını belirten Eroğlu, "Kıraathaneler sadece oyun oynanan yerler değil. Buraya gelenler her şeyi paylaşıyorlar. Türkiye'nin gündemi burada konuşuluyor. Bu mesleği yaptığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesinin Gönül Bağı Projesi kapsamında hayata geçirdiği Gönül Bağı Kadın Danışma Biriminin çalışmalarını da yakından takip ettiğini ve bu çalışmaların kendisi için de bir ilham kaynağı olduğunu kaydeden Eroğlu, kadınlara sunduğu destekler ve iş hayatına teşvik etmesinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

"Hayriye Eroğlu, tüm kadınlara örnek oluyor"

Başkan Yılmaz da ilçenin geleceğine yön verecek projelerini oluştururken her zaman kadınlardan destek alan bir anlayışı benimsediklerini söyledi. Yılmaz, "Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif ve üretken olmalarını destekliyoruz. Kadınların iş hayatındaki adımlarını hızlandıran mesleki eğitim kurslarımız ve Kariyer Merkezimiz, ücretsiz düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor kurslarımız ve birçok projemizle kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, toplumun en birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadının elinin değdiği her yerde ve her işte başarı vardır" diye konuştu.

Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında, 46 branşta kadınlara meslek öğrettiklerini ve ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağladıklarını vurgulayan Yılmaz, "54 yaşındaki Hayriye Eroğlu da istenirse başarılamayacak iş olmadığını emekleriyle göstererek, tüm kadınlara örnek oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN