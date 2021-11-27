Üye Girişi
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor - Son Dakika

Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor

27.11.2021 09:58
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor

Bursa'da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor.

Bursa'da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor. Vatandaşlar bedava maden suyunu bidon bidon doldurup evlerine götürüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Yalıntaş köyünde bulunan çeşmeden yüz yıllardır doğal maden suyu akıyor. Bu çeşmeyi bilen vatandaşlar maden suyuna para vermeyip, bidon bidon doldurup evlerine götürüyor. Ayrıca şifalı olarak bilinen bu su, içen kişilerde hiç bir şişkinlik yapmıyor. Köylüler ve köye dışarıdan gelenler, bilhassa ramazan aylarında iftardan sonra mide şişkinliklerini gidermek için bu suya büyük rağbet gösteriyor. Doğal maden suyunun çeşmeden aktığını duyanlar önce büyük şaşkınlık yaşıyor. Ardından bidonlarına maden suyundan doldurup evlerinin yolunu tutuyor. Maden suyu akan çeşmeden herkes ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.

Köylerindeki çeşmeden asırlardır doğal maden suyu aktığını ifade eden Yalıntaş Köyü Muhtarı Seyfettin Karanfil, "Yalıntaş köyü hudutları içerisinde bulunan bu çeşme ekşi su olarak bilinir. Bu su sadece mermeri eritmiyor, demiri bile eritiyor. Hazımsızlığa çok iyi geliyor. Bu çeşmeden akan su doğal maden suyudur. Bu su ne kadar içilse şişkinlik yapmıyor. Bu suyu doldurmak ücretsiz, kimseden para talep etmiyoruz. Herkes bu sudan faydalansın istiyoruz" dedi.

Yalıntaş Köyü Spor Kulübü Başkanı Samet Karanfil, "Çeşmemiz bize atalarımızdan miras. Bu çeşmeyi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz.. Doğal maden suyunda olan bütün minareller bu çeşmeden akan suda var. Sadece biraz kükürt oranı yüksek. Bu suyu içtiğinizde maden suyundan aldığınız tadı bu sudan da alıyorsunuz. Bu çeşmeden akan suya çok ilgi var. Böbrek ve prostatla ilgili problemleri olan insanlar bu suyu sürekli içiyor. Bu suyun ayrıca şifalı olduğu söylenmekte. Maden suyunun içindeki minareller bu suda da olduğu için insanlar bu suyu rahatlatıcı olarak kullanıyor. Bu köyde kimse maden suyuna para vermez. Gelip maden suyunu çeşmeden doldurup evlerine götürüyorlar. Ramazan ayında çok fazla rağbet görüyor. İftardan önce gelip buradan su dolduran vatandaşlar bu suyu içerek mide şişkinliğinden kurtuluyor. Bu su ücretsiz. Dolduran kimseden para talep etmiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam 09:57 Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti 08:55 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti
Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor 07:22 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor TÜGVA'dan, 01:21 TÜGVA'dan, "Verilerimizi çaldılar, sahte belgeler ürettiler" iddiası
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi 22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek

Son Dakika Haberleri
09:40 Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar
09:37 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı
09:26 İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi! Son Nefesime Kadar dizisiyle ekran özlemine son veriyor!
09:26 Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?
09:23 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar
08:56 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
08:56 Tarihi Çiçek Pasajı'nda gergin dakikalar! Havaya ateş açarak bir kadını rehin alan şüpheli gözaltında!
08:54 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti
08:51 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!
08:48 Temel Karamollaoğlu: Abdullah Gül'le Türkiye'nin sorunları hakkında fikir alışverişi yapacağım
Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu! Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu!         
09:58
Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı         
09:38
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
İşte yeni iPhone 14' hakkında sızanlar: Tasarımı nasıl, özellikleri ne? İşte yeni iPhone 14' hakkında sızanlar: Tasarımı nasıl, özellikleri ne?         
06:21
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi         
01:13
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 10:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement