Bu markette para geçmiyor - Son Dakika
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Bu markette para geçmiyor

06.03.2022 09:07
Bu markette para geçmiyor

Nilüfer Belediyesi Halk Evi bünyesinde kapılarını açan 'Dayanışma Market'ten Nilüfer'de ikamet eden ve sosyal-ekonomik kriterleri tutan dar gelirli vatandaşlar faydalanıyor.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi bünyesinde kapılarını açan 'Dayanışma Market'ten Nilüfer'de ikamet eden ve sosyal-ekonomik kriterleri tutan dar gelirli vatandaşlar faydalanıyor. Kriterlere uyanlara para değil, 200 kredinin yüklendiği kartlar verilerek alışveriş yapmaları sağlanıyor.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi bünyesinde açılan Dayanışma Market'ten şu ana kadar 500 kişiye yakın dar gelirli vatandaş faydalandı. Temel gıda ve çocuk ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu marketten alışveriş yapmak isteyenler kimlik ibrazından sonra, rızası dahilinde e-devlet sistemi üzerinden sosyal-ekonomik incelemeye alınıyor. Kriterleri tutan kişiler kendilerine verilecek 200 kredilik tutarla 'Dayanışma Market'ten alışveriş yapabiliyor. Başvuranların ayda bir kez yararlanabildiği marketi, Ramazan Bayramı sonuna kadar faaliyette tutmayı planlanıyor. Projeye destek vermek isteyen hayırseverler de son kullanma tarihi geçmeyen ve orijinal ambalajı bozulmamış ürünleri markete bağışlayabiliyor. İsteyenler internet üzerinde de bağışta bulanabiliyor. Şimdiye kadar destek bulunan vatandaşlarımız oldu onlara da teşekkür ediyoruz. 20'yi aşkın temel gıda ve çocuk ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu market, hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Kara kış fonu kapsamında dayanışma marketini faaliyete geçirdik. Amacımız, sosyal-ekonomik yönden zayıf olan vatandaşlarımızın burada temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu dayanışmayı biz sadece Nilüfer Belediyesi olarak yapmıyoruz. Nilüfer'de yaşayan vatandaşlarımız, hayırseverler kanalı ile bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Burada vatandaşlarımız temel gıdalara ulaşıyor. Öncelikle kayıtlarını alıyoruz ve durumlarını araştırmak üzere kendi onaylarını alıyoruz. İhtiyaç sahibi olduklarını tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza her ay 200 kredi üzerinden alışverişlerini yapıyorlar. Burada para geçmiyor. Dolayısıyla ay boyunca bu 200 krediyi kullanabiliyorlar. Ramazan Bayramı sonuna kadar bu süreci yürüteceğiz. Sonraki durumu tekrar hep beraber değerlendireceğiz" diye konuştu.

Buraya katkı koymak isteyen vatandaşlara da seslenen Erdem, "İnternet üzerinden yaptıkları alışverişi buraya gönderebilirler. Bir paket makarnadan bir kamyon ürüne kadar ne istiyorsalar yollayabilirler. Arkadaşlarımız burada kayıt altına alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde çalışmalarını yürütüyorlar" dedi. - BURSA

Bu markette para geçmiyor
Bu markette para geçmiyor
Bu markette para geçmiyor
Bu markette para geçmiyor
Bu markette para geçmiyor
Bu markette para geçmiyor

YORUMLAR
500
Sultangazi'de yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada Sultangazi'de yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu markette para geçmiyor - Son Dakika


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