Bu yardım yürekleri ısıttı - Son Dakika
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Bu yardım yürekleri ısıttı

19.03.2022 22:42
Bu yardım yürekleri ısıttı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de geri dönüşüm atığı toplayan bir şahıs yoğun kar yağışı altında yokuşu çıkamayınca yardımına vatandaşlar yetişti.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de geri dönüşüm atığı toplayan bir şahıs yoğun kar yağışı altında yokuşu çıkamayınca yardımına vatandaşlar yetişti. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri duygulandırdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, geri dönüşüm atığı toplayan bir kişi, yoğun kar yağışı altında sokaktaki yokuşu çıkmakta zorluk yaşadı. Durumu gören bir vatandaş ise, zor durumda kalan atık toplayıcısına arkadan iterek destek oldu.

Vatandaşın, çöp toplayıcısına yardım ettiği anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan görüntü ise yürekleri ısıttı. - KOCAELİ

Bu yardım yürekleri ısıttı
Bu yardım yürekleri ısıttı
Bu yardım yürekleri ısıttı

YORUMLAR
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geri dönüşüm, Kocaeli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu yardım yürekleri ısıttı - Son Dakika


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