Üye Girişi
Bu yıl çiftlerin gözdesi 5 yıl solmayan gül - Son Dakika

Bu yıl çiftlerin gözdesi 5 yıl solmayan gül

14.02.2022 00:58
Bu yıl çiftlerin gözdesi 5 yıl solmayan gül

Bilecik'te çiçekçi Sertaç Sezer, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiftlerin 5 yıl solmayan gülleri tercih ettiklerini söyledi.

Bilecik'te çiçekçi Sertaç Sezer, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiftlerin 5 yıl solmayan gülleri tercih ettiklerini söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçekçilerde de tatlı bir telaş başladı. Bu yıl tek kırmızı gül 40 TL'den satılırken, Bilecik'te 20 yıldır çiçekçilik yapan Sertaç Sezer, Sevgililer Günü öncesi geçtikleri yıllara göre alınan siparişlere göre işlerin düşük olduğunu anlattı. Sezer, "Bütün sektörde olduğu gibi bizim sektörde de tabi ki fiyatlarda artışımız var. Bu sene gül olarak tek gülü 30 liraya ambalajsız şekilde, ambalajlı şekilde 40 liradan satmaktayız. Tabi ki buket şeklinde de fiyatlarımız değişmekte adet olarak. Karışık buketlerimizde içinde papatyalı güllü olan buketlerimiz 100-500 TL arasında değişmektedir. Bunun haricinde genelde orkide de tercih edilmelidir" dedi.

"5 yıl solmayan gül"

Sezer açıklamasının devamında şoklu şekilde cam fanuslara koyulan güllerin 5 yıl solmadığı anlatarak, "Solmayan gül dediğimiz teraryumlarımız var. Bu gül 5 yıl solmuyor. Sevgili konsepti olarak hazırladığımız teraryumlarımız var. Genelde kaktüslerle sukulentlerle yaptığımız teraryumlarımız var. Bunlar da tercih edilmektedir. 14 Şubat'ta her sene olduğu gibi bu sene de en çok tercih edilen çiçek olarak gül gitmektedir. Bu yüzden güllerimizi fazlasıyla tedarik ettik. Müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Türk Lirası, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu yıl çiftlerin gözdesi 5 yıl solmayan gül - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:28:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bu yıl çiftlerin gözdesi 5 yıl solmayan gül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement