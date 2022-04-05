Buca Belediyesi 3 yılda 28 bin sokak hayvanına hizmet verdi - Son Dakika
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Buca Belediyesi 3 yılda 28 bin sokak hayvanına hizmet verdi

05.04.2022 11:45
Buca Belediyesi 3 yılda 28 bin sokak hayvanına hizmet verdi

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 3 yılda 28 bin 375 sokak hayvanına kucak açtı.

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 3 yılda 28 bin 375 sokak hayvanına kucak açtı. 27 bin 214 hayvana poliklinik, tedavi, bakım ve kısırlaştırma hizmeti verilirken, 3 bin 281'i kısırlaştırıldı, bin 161'i ise yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için projeler üreten Buca Belediyesi, kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan sahada çalışmalarını aralıksız yürütürken, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde de binlerce hayvana sahip çıktı. Son teknolojik donanımı, ambulansı, acil müdahale ve röntgen odalarıyla sokak hayvanlarına eksiksiz hizmet veren merkez, geçtiğimiz 3 yıl içinde toplam 28 bin 375 hayvana destek oldu.

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bu süreçte 12 bin 559 sokak hayvanına poliklinik hizmeti verdi. Yaralanan ve hastalanan can dostları hayvan ambulansıyla merkeze nakleden deneyimli veteriner hekimler, 11 bin 374 hayvanın tedavi ve bakımlarını gerçekleştirdi. 3 bin 281 hayvana kısırlaştırma işlemi uygulayan veteriner hekimler, kısırlaştırılan hayvanlara iş ve dış parazit ile kuduz aşılarını da yaparak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağladı. Can dostları sıcak bir yuvaya kavuşturmak için de çeşitli çalışmalar yapan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bin 161 hayvanı sahiplendirdi.

Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz kış demeden beslenme odaklarına mama takviyesi yaptı. 3 yılda toplam 35 ton mama dağıtımı gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, can dostları için verdikleri hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. - İZMİR

Buca Belediyesi 3 yılda 28 bin sokak hayvanına hizmet verdi
Buca Belediyesi 3 yılda 28 bin sokak hayvanına hizmet verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca Belediyesi 3 yılda 28 bin sokak hayvanına hizmet verdi - Son Dakika


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