Buca BSM'den başarı yağmuru - Son Dakika
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Buca BSM'den başarı yağmuru

10.05.2022 12:14
Buca BSM'den başarı yağmuru

Buca Belediyesi tarafından kurulan, kısa zamanda ulusal ve uluslararası çapta pek çok başarıya imza atan Buca Bilim ve Sanat Merkezi, iki ayrı yarışmadan ödülle döndü.

Buca Belediyesi tarafından kurulan, kısa zamanda ulusal ve uluslararası çapta pek çok başarıya imza atan Buca Bilim ve Sanat Merkezi, iki ayrı yarışmadan ödülle döndü.

Bilim ve sanat alanında gençleri teşvik etmek, uluslararası olanaklardan yararlanmalarını sağlamak ve özgüvenlerini geliştirmek için Kızılçullu Enstitüsü ruhundan esinlenerek Buca Bilim ve Sanat Merkezini kuran Buca Belediyesi, yeni bir gurur daha yaşadı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın özel önem verdiği ve başarılarını yakından izlediği Buca BSM, Antalya'da 187 takım ve 800 katılımcı ile gerçekleştirilen ROBOTEX yarışmasında hazırladıkları robotlar ile dört farklı kategoride ödülleri topladı.

Alanında dünyanın en büyük yarışması olan ROBOTEX'te, ileri seviye Labirent Çözme kategorisinde yarışan Tuna Demir Türkiye birinciliği, temel seviye Mini Sumo kategorisinde yarışan; Eren Aker Balkır, Zeynep Rüzgar ve Emre Kaya Türkiye ikinciliği ve Temel Seviye Folk Race kategorisinde yarışan Asya Eroğlu ve Poyraz Eroğlu Türkiye üçüncülüğü ile geri döndü. İleri Seviye Çizgi İzleyen kategorisinde yarışan Deniz Ceviz ve Ege Ercan Lokman jüri özel ödülü kazandı. Ayrıca öğrenciler, kasım ayında Estonya'da gerçekleştirilecek ROBOTEX Dünya Finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Öte yandan Buca BSM'nin ortaokul alanındaki bilimsel projesi, MEF Okulları Ortaokullar Arası Proje Yarışmasında Fen Bilimleri kategorisinde ön değerlendirmeyi geçerek, finale kalan 21 proje arasına girmeyi başardı. 20 Nisan 2022 tarihinde projelerini online olarak jüriye sunan Poyraz Ata Tanyerli ve Zehra Atik, 'Pandemide Kalabalık Kontrolü Sağlayan Kişisayar Sistemi' adlı teknolojik tasarım projeleri ile jüri değerlendirmesi sonucunda 50. Yıl Özel Ödülünü kazandı.

Öğrencileri ve Buca BSM eğitmenlerini tebrik eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Gençler geleceğimiz, onların kazandığı her başarı geleceğimizin de teminatı" diye konuştu. - İZMİR

Buca BSM'den başarı yağmuru
Buca BSM'den başarı yağmuru
Buca BSM'den başarı yağmuru

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Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Antalya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca BSM'den başarı yağmuru - Son Dakika


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