Buca'da 23 Nisan coşkusu başladı - Son Dakika
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Buca'da 23 Nisan coşkusu başladı

19.04.2022 12:16
Buca'da 23 Nisan coşkusu başladı

Buca Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, yarı zamanlı eğitim merkezlerinde düzenlenen kukla gösterileriyle başladı.

Buca Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, yarı zamanlı eğitim merkezlerinde düzenlenen kukla gösterileriyle başladı. Bucalı minikler, gösteriler boyunca doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Buca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hafta boyunca bir dizi etkinlikler planlandı. Etkinlikler, belediyenin hizmete açtığı yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerindeki kukla gösterileriyle başladı. Minikler gösterilerde eğlenceli zaman geçirdi. Buca Belediyesinin düzenlediği şenlik çerçevesinde, Işılay Saygın (eski Kasaplar) Meydanı'nda da 23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar günleri 12.00-17.00 saatleri arasında oyun parkurları kurulacak, yetenek atölyeleri ve çeşitli çocuk yarışmaları yapılacak. 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde köyler bölgesinde, "Zeliş Parkta" adlı çocuk oyunu sahneye konacak. Tüm çocukların ücretsiz katılabileceği tiyatro gösterisi, 20 Nisan Çarşamba Yıldızlar'da, 21 Nisan Perşembe Belenbaşı'nda, 22 Nisan Cuma Kırklar'da ve 24 Nisan Pazar Vali Kutlu Aktaş Parkı'nda saat 15.30'da sahnelenecek. - İZMİR

Buca'da 23 Nisan coşkusu başladı
Buca'da 23 Nisan coşkusu başladı

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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