Buca'da açılan kurslara vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde açılan ücretsiz kişisel gelişim, sanat ve spor kursları yeni dönemde de büyük talep gördü. Evka-1 Semt Merkezi'nde açılan kurslar, kadın erkek tüm Bucalıların uğrak noktası oldu.

Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, Evka-1 Semt Merkezi'nde yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen yeni dönem kurslar Bucalılara nefes oldu. Aşçılık, pastacılık, takı tasarım, makine dikiş ve moda tasarım, moda resmi ve illüstrasyon, pilates-step-aerobik, resim, kuaförlük ve Almanca branşlarındaki kurslar, korona virüsü tedbirleri kapsamında sınırlı kapasiteli olarak 120 öğrenciyle başladı. Kurs saatlerini dört gözle bekleyen kursiyerler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Kurslarda hünerlerini sergileyen vatandaşlar, aynı zamanda aile ekonomilerine katkı yapacak donanımlar elde etmeye başladı. Kursların sonunda katılımcılara Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verileceği, kayıtları sürekli olan ücretsiz kurslara başvuru yapmak isteyen vatandaşların, ilgili merkeze giderek başvuru işlemlerini yapabilecekleri ifade edildi. - İZMİR