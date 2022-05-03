Bulanık'ta bayramlaşma programı - Son Dakika
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Bulanık'ta bayramlaşma programı

03.05.2022 11:54
Bulanık'ta bayramlaşma programı

Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bir program düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bir program düzenlendi.

Bulanık Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, "Rabbim güzel bayramlar nasip etsin. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Beraberliğin ve kardeşliğin perçinlendiği, küskünlüklerin ve dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ve hasta ziyaretlerinin yapıldığı bugünleri bir fırsat bilip ilçe olarak bunu en şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bayramlar, küskünlerin barıştığı, her sevincin birlikte yaşanıldığı, birlik ve beraberliğin simgesidir. Tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol ile vatandaşlar daha sonra görevi başında bulunan polis, asker ve hastanedeki doktorlar ile yatan hastaları ziyaret ederek bayramlaştı. - MUŞ

Bulanık'ta bayramlaşma programı
Bulanık'ta bayramlaşma programı
Bulanık'ta bayramlaşma programı
Bulanık'ta bayramlaşma programı
Bulanık'ta bayramlaşma programı
Bulanık'ta bayramlaşma programı
Bulanık'ta bayramlaşma programı

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Ramazan Bayramı, Hisarcık, Bulanık, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bulanık'ta bayramlaşma programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulanık'ta bayramlaşma programı - Son Dakika
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