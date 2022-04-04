Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı - Son Dakika
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Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı

04.04.2022 15:15
Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı

Ankara'da ikamet eden Bulanıklı işadamı Nurettin Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelere 700 adet Ramazan kolisi dağıttı.

Ankara'da ikamet eden Bulanıklı işadamı Nurettin Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelere 700 adet Ramazan kolisi dağıttı.

Bulanıklı işadamı Nurettin Yılmaz, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bulanık'ta tespit edilen 700 aileye gıda yardımında bulundu. Hazırlanan yardım kolileri, şirketinin Bulanık temsilcisi Deniz Çiftçi, tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin adreslerine bırakıldı. Bir nebze de olsa bu sıkıntılı günlerde hemşerilerine katkıda bulunmak istediklerini belirten Yılmaz, "Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Ramazan ayında yardımlarımızı artırarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Bulanık ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere 700 adet yardım kolisi dağıttık. Yardımların ilk bölümü olan 700 yardım kolisi dağıtılmak üzere yola çıkarken ihtiyacı olan aileleri belirlemek üzere, köy muhtarları ve imamlarından bilgi aldık. Köylerde bu şekilde yardımları ulaştırdık. İlçe merkezin de ise yardımlarımızı oradaki şirket yetkililerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bulanık, bizim için çok önemli. Biz buralıyız ve burayı seviyoruz. Ankara'da yaşıyor olmamız Bulanık'tan uzak olduğumuz anlamına gelmiyor. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum "dedi. - MUŞ

Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı
Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı
Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı
Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı
Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı
Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı

YORUMLAR
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Nurettin Yılmaz, Bulanık, Çiftçi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bulanıklı işadamından 700 koli gıda yardımı - Son Dakika


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