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Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu - Son Dakika

Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu

20.11.2021 00:22
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu

Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında, denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünün 18 saat boyunca sınırda bekletildiği öne sürüldü.

Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında, denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünün 18 saat boyunca sınırda bekletildiği öne sürüldü.

Türkiye'den Bulgaristan'a düzenli sefer yapan 30'dan fazla otobüs ve onlarca otomobil, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında denetlenmek üzere yaklaşık 18 saat durduruldu. "Denetim Operasyonu" adı altında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 18 saat beklettildiği iddia edildi. Binlerce Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği belirtilerek, söz konusu yolcuların pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu nedeniyle sınırda bekletildikleri öne sürüldü. Bulgaristan'daki yetkililerin, Türkiye'de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini aktardı.

Öte yandan, Bulgaristan'da Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarının dikkat çekici bir artışla sandığa gitmesi, ana tartışma konularından biri oldu. Tartışma bu Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi de hararetlendi. 14 Kasım'da, Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçiminin birleştirildiği ilk tura katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı. Bu düşük katılıma karşın, tabanı büyük ağırlıkla Türk Müslüman azınlığın oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'den gelen oylarla mecliste üçüncü parti oldu. Partinin aldığı 315 bin oyun, 82 bini Türkiye'deki seçmenler tarafından kullanıldı.

Bazı Bulgar gazeteleri, sınırda bekletilen Türk yolcularına seçim öncesi gözdağı verildiği şeklinde yorumladı. - EDİRNE

Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu

Bulgaristan, Türkiye, Pazar, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu - Son Dakika


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