Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler - Son Dakika
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Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

14.03.2022 11:05
Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

Bursa'da gençler; araç arkalarına iple bağladıkları kızakla şehir içinde kayarak dolaştı.

Bursa'da gençler; araç arkalarına iple bağladıkları kızakla şehir içinde kayarak dolaştı.

Bursa'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar karın keyfini farklı bir etkinlikle çıkardılar.

Merkez Osmangazi ilçesinde çekilen farklı iki görüntüde araç arkasına bağlanan poşetle kayan üç kişi ve yine araç arkasına lastiklerle bağlanan dört kişinin şehir içinde kaydıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gençleri görenler, "kar ve buzu eğlenceye çevirdiler" dedirtti. - BURSA

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Tragger, Bursa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler - Son Dakika


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