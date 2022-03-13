Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü - Son Dakika
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Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü

13.03.2022 12:30
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü

Bursa'da karlı havada bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

Bursa'da karlı havada bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı Bursa'da da etkili oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürdü. Araç sürücülerinin güçlükle ilerlemesi ve yaşanan kazalar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bazı sürücüler ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çekince yoldan geçen birkaç genç zorlanan araçları iterek yardım etti. Yaşanan kazalarda can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi.

Kar yağışını fırsat bilen bazı otomobil sürücüleri de boş yollarda drift yaptı. Gece vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kimisi bisikletle drift yaparken, kimisi müzik çalıp oynadı. - BURSA

Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü
Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü

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Suuçtu Şelalesi'nde mest eden kar manzarası Suuçtu Şelalesi'nde mest eden kar manzarası Bursa'nın simge yerlerinden kar manzaraları Bursa'nın simge yerlerinden kar manzaraları

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Bölgesi, Bursa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kar yağışı kimini güldürdü, kimini üzdü - Son Dakika
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