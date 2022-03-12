Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

12.03.2022 07:31
Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa'da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılanın ardından etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -2 derece olması nedeniyle yollar adeta buz pistine dönerken zaman zamanda maddi hasarlı kazalar yaşandı. Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı. - BURSA

Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

YORUMLAR
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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