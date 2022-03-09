Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili - Son Dakika
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Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili

09.03.2022 18:04

- Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili Bursa Valiliği pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini açıkladı Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı.

- Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili

Bursa Valiliği pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini açıkladı

BURSA - Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 15.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için sarı alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava şartları sebebiyle, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü' ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili
Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili
Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili

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Pazartesi, 14 Mart, Bursa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili - Son Dakika
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