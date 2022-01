Bursa için gönüller bir oldu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mahalle Gönüllülüğü' projesine katılarak birçok kamu hizmetinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, projenin birinci yılını Fettah Can konseri ile kutladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle 2020 yılında başlatılan 'Mahalle Gönüllüleri' projesi, geride kalan 13 ay zarfında yaklaşık 2 bin kişilik gönüllü hizmet ordusuna dönüştü. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik ev ziyaretleri, 65 yaş üstü vefa ziyaretleri, sokak hayvanlarını besleme, çevre, su tüketimi ve toplu taşıma konusunda bilinçlendirme faaliyetleri gibi birçok çalışmada görev alan gönüllüler, bir yılın yorgunluğunu Fettah Can konseri ile attı. Mahalle Gönüllüleri için Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında oldukça renkli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik alanında oluşturulan parkurlarda halat çekme, kaşıkla pinpon topu taşıma, halka atma, hediye kazandıran çarkıfelek, ok atma, ebru, taş boyama ve bilgisayar oyunlarıyla gönüllüler, keyifli saatler yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda alınan ödülde büyük katkıları olan gönüllüleri bu özel gecede yalnız bırakmadı. Gönüllülerle sohbet eden Başkan Aktaş, ok atmada da hünerini gösterdi.

"Hepimizin sorumluluğu var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya dair düşüncesi, heyecanı, ufku, sevgisi ve aşkı olan herkesi yaklaşık 13 ay önce 'Mahalle Gönüllüleri' çatısı altında bir araya getirdiklerini hatırlattı. Kısa sürede sayıları 2 binleri aşan gönüllüleri hiçbir menfaat beklemeksizin birçok çalışmada gönüllü olarak yer aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Hepinize çok teşekkür ederim. Bu nihayetinde benim değil Bursa'nın başarısıdır. Bursa'daki mahalle gönüllüleri hareketinin bütün Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Bu şehir hepimizin. Evet, bu şehri yönetenler var, yerel yöneticiler var, kamu yöneticileri var ama her bir bireyin sorumluluğu var. Daha güzel, daha temiz, daha güler yüzlü insanların olduğu, daha yaşanabilir şehirde olmak için hepimizin sorumlulukları var. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu harekete destek veren, şehirde bu noktada heyecan oluşturan her bir gönüllüye yürekten teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik daha sonra sosyal medyada 'Taklitman olarak' ünlenen Mehmet Dindar'ın taklit şovu ve ardından da Fettah Can Konseri ile devam etti. Gönüllüler, Bursalı olan Fettah Can'ın şarkılarına eşlik etti. - BURSA