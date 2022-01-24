Üye Girişi
Bursa için gönüller bir oldu - Son Dakika

Bursa için gönüller bir oldu

24.01.2022 11:57
Bursa için gönüller bir oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mahalle Gönüllülüğü' projesine katılarak birçok kamu hizmetinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, projenin birinci yılını Fettah Can konseri ile kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mahalle Gönüllülüğü' projesine katılarak birçok kamu hizmetinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, projenin birinci yılını Fettah Can konseri ile kutladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle 2020 yılında başlatılan 'Mahalle Gönüllüleri' projesi, geride kalan 13 ay zarfında yaklaşık 2 bin kişilik gönüllü hizmet ordusuna dönüştü. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik ev ziyaretleri, 65 yaş üstü vefa ziyaretleri, sokak hayvanlarını besleme, çevre, su tüketimi ve toplu taşıma konusunda bilinçlendirme faaliyetleri gibi birçok çalışmada görev alan gönüllüler, bir yılın yorgunluğunu Fettah Can konseri ile attı. Mahalle Gönüllüleri için Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında oldukça renkli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik alanında oluşturulan parkurlarda halat çekme, kaşıkla pinpon topu taşıma, halka atma, hediye kazandıran çarkıfelek, ok atma, ebru, taş boyama ve bilgisayar oyunlarıyla gönüllüler, keyifli saatler yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda alınan ödülde büyük katkıları olan gönüllüleri bu özel gecede yalnız bırakmadı. Gönüllülerle sohbet eden Başkan Aktaş, ok atmada da hünerini gösterdi.

"Hepimizin sorumluluğu var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya dair düşüncesi, heyecanı, ufku, sevgisi ve aşkı olan herkesi yaklaşık 13 ay önce 'Mahalle Gönüllüleri' çatısı altında bir araya getirdiklerini hatırlattı. Kısa sürede sayıları 2 binleri aşan gönüllüleri hiçbir menfaat beklemeksizin birçok çalışmada gönüllü olarak yer aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Hepinize çok teşekkür ederim. Bu nihayetinde benim değil Bursa'nın başarısıdır. Bursa'daki mahalle gönüllüleri hareketinin bütün Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Bu şehir hepimizin. Evet, bu şehri yönetenler var, yerel yöneticiler var, kamu yöneticileri var ama her bir bireyin sorumluluğu var. Daha güzel, daha temiz, daha güler yüzlü insanların olduğu, daha yaşanabilir şehirde olmak için hepimizin sorumlulukları var. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu harekete destek veren, şehirde bu noktada heyecan oluşturan her bir gönüllüye yürekten teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik daha sonra sosyal medyada 'Taklitman olarak' ünlenen Mehmet Dindar'ın taklit şovu ve ardından da Fettah Can Konseri ile devam etti. Gönüllüler, Bursalı olan Fettah Can'ın şarkılarına eşlik etti. - BURSA

Bursa için gönüller bir oldu
Bursa için gönüller bir oldu
Bursa için gönüller bir oldu
Bursa için gönüller bir oldu
Bursa için gönüller bir oldu

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Fettah Can, Bursa, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa için gönüller bir oldu - Son Dakika


Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti! İşte tezgahlardan son durum Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti! İşte tezgahlardan son durum         
11:16
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22

Son Dakika Haberleri
11:59 Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu
11:59 Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!
11:58 Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi
11:57 Everton'a çılaştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!
11:53 Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor
11:51 Fatih Erbakan'dan Sedef Kabaş yorumu: Çok çirkin ifadeler, işi çok ileri götürmüşler
11:36 Memur ve emeklinin beklediği zam! Yüzde 2.5'lik fark eklendi! Kim ne kadar alacak?
11:30 GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı
11:29 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor
11:29 Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 12:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa için gönüller bir oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement