Bursa Tabip Odası, 6 aydır ücret alamayan NEV Esentepe çalışanlarına destek verdi

Bursa'da NEV Esentepe Hastanesi'nde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle ücretlerini alamadıklarını belirten hekimler ve sağlık çalışanları için hastane önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen açıklamada, çalışanların aylardır ücretlerini alamamalarına ve işlerini kaybetmelerine tepki gösterilirken, yetkili kurumlara çağrıda bulunuldu.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin, hastanede yaşanan ekonomik krizin bedelinin çalışanlara ödetildiğini belirterek, "Bugün burada, altı aydır ücretlerini alamayan ve sonunda işlerinden çıkarılan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının haklı taleplerine destek vermek için bulunuyoruz. Bursa'da yıllardır hizmet veren bir hastanenin yaşadığı ekonomik krizin bedeli, bu kurumda emek veren çalışanlara ödetilmektedir. Hiçbir ekonomik gerekçe, çalışanların aylarca ücretlerini alamamasını ve ardından işsiz bırakılmasını haklı gösteremez" dedi.

Yaşananların yalnızca bir hastanenin ekonomik sorunuyla sınırlı olmadığını ifade eden Firdin, özel sağlık sektöründeki yapısal sorunlara da dikkat çekti. Hekim ücretlerinin hastane yönetimlerince tek taraflı belirlenmesi, performans ve hak ediş hesaplarının şeffaf olmaması, artan hasta sayısı ve ciro baskısının hekimlerin ekonomik güvencelerini ve mesleki bağımsızlıklarını tehdit ettiğini kaydetti.

Hekimlerin hastanelerin ekonomik hedeflerini gerçekleştirmekle yükümlü kişiler olmadığını vurgulayan Firdin, hekimlerin bilimsel bilgi, mesleki etik ve hasta yararı doğrultusunda karar veren sağlık profesyonelleri olduğunu söyledi.

Hastanede yaşanan krizin sağlık hizmeti alan vatandaşları da ilgilendirdiğini belirten Firdin, hastaların tedavi süreçlerinin aksamaması ve sağlık hizmetine erişimlerinin güvence altına alınmasının kamusal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrıda bulunan Firdin, hastanenin mali yapısının, finansal işlemlerinin, yönetim süreçlerinin ve çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin nedenlerinin kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılmasını istedi.

Firdin, "Bursa Tabip Odası olarak öncelikli talebimiz, mağdur edilen hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının ödenmeyen ücretlerinin, tazminatlarının ve diğer yasal haklarının eksiksiz karşılanmasıdır. Özel sağlık kuruluşlarında ücretlendirme ve hak ediş sistemleri şeffaflaştırılmalı, hekimlerin çalışma şartları ve mesleki bağımsızlıkları güvence altına alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bursa Tabip Odası açıklamasında ayrıca, "Bir hastane kapanabilir, bir şirket iflas edebilir. Ancak ne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının alın teri ne de hastaların sağlık hakkı bir şirketin bilançosunda kaybolup gidemez" denildi.

Hekimler: "Yaklaşık altı aydır maaşlarımızı alamıyoruz"

NEV Esentepe Hastanesi hekimleri adına yapılan açıklamada ise çalışanların yalnızca maaşlarını talep etmek için değil, emeklerinin ve mesleklerinin onurunu savunmak için bir araya geldikleri belirtildi.

Hekimler, "Aylardır maaşlarımızı alamıyoruz. Yaklaşık altı aydır hastalarımızı muayene ediyor, ameliyatlara giriyor, nöbet tutuyor, yaşam kurtarmak için çalışıyoruz. Ama mesleğimizin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirirken kendi emeğimizin karşılığını alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hekimlerin yanı sıra 3-4 aydır diğer sağlık personeli ile temizlik işçilerinin de ücretlerini alamadıkları belirtilerek, yıllardır hastanede çalışan çok sayıda emekçinin kıdem tazminatı da dahil olmak üzere haklarını alamadan işsiz kaldığı kaydedildi.

Hastane yönetiminin yaşanan sorunların çözüleceğine ilişkin açıklamalarına da değinilen metinde, Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kopal'ın 11 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada sorunların bir ay içerisinde çözüleceğinin ifade edildiği hatırlatıldı. Hekimler, açıklamanın üzerinden bir ay geçmesine rağmen çalışanların ücret alacaklarının hala ödenmediğini belirtti.

Yaşanan sorunların hastanenin borç ilişkileri, ticari kararları ve yönetim süreçleriyle ilgili olduğunu savunan çalışanlar, bunların bedelinin hekimlere ve diğer sağlık emekçilerine ödetilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının alın teri ödenmeyen borçların teminatı olamaz"

NEV Esentepe Hastanesi hekimleri, birikmiş ücret alacaklarının eksiksiz ödenmesini, çalışanların hak ve alacaklarının korunması için gerekli idari ve hukuki süreçlerin yürütülmesini talep etti. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunan hekimler, sürecin incelenmesini ve çalışanların hak kaybına uğramaması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Açıklama, "Bizler ayrıcalık istemiyoruz. Hak etmediğimiz bir kazanç istemiyoruz. Yalnızca çalışarak kazandığımız, alın terimizle hak ettiğimiz ücretlerimizi istiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hekim emeği değersiz değildir. Sağlık çalışanlarının alın teri ödenmeyen borçların teminatı olamaz!" ifadeleriyle sona erdi.