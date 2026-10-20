Bursa Tabip Odası, 6 aydır ücret alamayan NEV Esentepe çalışanlarına destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Tabip Odası, 6 aydır ücret alamayan NEV Esentepe çalışanlarına destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Tabip Odası, 6 aydır ücret alamayan NEV Esentepe çalışanlarına destek verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Tabip Odası, yaklaşık 6 aydır ücret alamayan ve işten çıkarılan NEV Esentepe Hastanesi hekimleri ve sağlık çalışanları için hastane önünde açıklama yaptı. Açıklamada, ödenmeyen ücret ve tazminatların ödenmesi ile şeffaf hak ediş sistemi talep edildi.

Bursa'da NEV Esentepe Hastanesi'nde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle ücretlerini alamadıklarını belirten hekimler ve sağlık çalışanları için hastane önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen açıklamada, çalışanların aylardır ücretlerini alamamalarına ve işlerini kaybetmelerine tepki gösterilirken, yetkili kurumlara çağrıda bulunuldu.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin, hastanede yaşanan ekonomik krizin bedelinin çalışanlara ödetildiğini belirterek, "Bugün burada, altı aydır ücretlerini alamayan ve sonunda işlerinden çıkarılan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının haklı taleplerine destek vermek için bulunuyoruz. Bursa'da yıllardır hizmet veren bir hastanenin yaşadığı ekonomik krizin bedeli, bu kurumda emek veren çalışanlara ödetilmektedir. Hiçbir ekonomik gerekçe, çalışanların aylarca ücretlerini alamamasını ve ardından işsiz bırakılmasını haklı gösteremez" dedi.

Yaşananların yalnızca bir hastanenin ekonomik sorunuyla sınırlı olmadığını ifade eden Firdin, özel sağlık sektöründeki yapısal sorunlara da dikkat çekti. Hekim ücretlerinin hastane yönetimlerince tek taraflı belirlenmesi, performans ve hak ediş hesaplarının şeffaf olmaması, artan hasta sayısı ve ciro baskısının hekimlerin ekonomik güvencelerini ve mesleki bağımsızlıklarını tehdit ettiğini kaydetti.

Hekimlerin hastanelerin ekonomik hedeflerini gerçekleştirmekle yükümlü kişiler olmadığını vurgulayan Firdin, hekimlerin bilimsel bilgi, mesleki etik ve hasta yararı doğrultusunda karar veren sağlık profesyonelleri olduğunu söyledi.

Hastanede yaşanan krizin sağlık hizmeti alan vatandaşları da ilgilendirdiğini belirten Firdin, hastaların tedavi süreçlerinin aksamaması ve sağlık hizmetine erişimlerinin güvence altına alınmasının kamusal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrıda bulunan Firdin, hastanenin mali yapısının, finansal işlemlerinin, yönetim süreçlerinin ve çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin nedenlerinin kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılmasını istedi.

Firdin, "Bursa Tabip Odası olarak öncelikli talebimiz, mağdur edilen hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının ödenmeyen ücretlerinin, tazminatlarının ve diğer yasal haklarının eksiksiz karşılanmasıdır. Özel sağlık kuruluşlarında ücretlendirme ve hak ediş sistemleri şeffaflaştırılmalı, hekimlerin çalışma şartları ve mesleki bağımsızlıkları güvence altına alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bursa Tabip Odası açıklamasında ayrıca, "Bir hastane kapanabilir, bir şirket iflas edebilir. Ancak ne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının alın teri ne de hastaların sağlık hakkı bir şirketin bilançosunda kaybolup gidemez" denildi.

Hekimler: "Yaklaşık altı aydır maaşlarımızı alamıyoruz"

NEV Esentepe Hastanesi hekimleri adına yapılan açıklamada ise çalışanların yalnızca maaşlarını talep etmek için değil, emeklerinin ve mesleklerinin onurunu savunmak için bir araya geldikleri belirtildi.

Hekimler, "Aylardır maaşlarımızı alamıyoruz. Yaklaşık altı aydır hastalarımızı muayene ediyor, ameliyatlara giriyor, nöbet tutuyor, yaşam kurtarmak için çalışıyoruz. Ama mesleğimizin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirirken kendi emeğimizin karşılığını alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hekimlerin yanı sıra 3-4 aydır diğer sağlık personeli ile temizlik işçilerinin de ücretlerini alamadıkları belirtilerek, yıllardır hastanede çalışan çok sayıda emekçinin kıdem tazminatı da dahil olmak üzere haklarını alamadan işsiz kaldığı kaydedildi.

Hastane yönetiminin yaşanan sorunların çözüleceğine ilişkin açıklamalarına da değinilen metinde, Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kopal'ın 11 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada sorunların bir ay içerisinde çözüleceğinin ifade edildiği hatırlatıldı. Hekimler, açıklamanın üzerinden bir ay geçmesine rağmen çalışanların ücret alacaklarının hala ödenmediğini belirtti.

Yaşanan sorunların hastanenin borç ilişkileri, ticari kararları ve yönetim süreçleriyle ilgili olduğunu savunan çalışanlar, bunların bedelinin hekimlere ve diğer sağlık emekçilerine ödetilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının alın teri ödenmeyen borçların teminatı olamaz"

NEV Esentepe Hastanesi hekimleri, birikmiş ücret alacaklarının eksiksiz ödenmesini, çalışanların hak ve alacaklarının korunması için gerekli idari ve hukuki süreçlerin yürütülmesini talep etti. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunan hekimler, sürecin incelenmesini ve çalışanların hak kaybına uğramaması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Açıklama, "Bizler ayrıcalık istemiyoruz. Hak etmediğimiz bir kazanç istemiyoruz. Yalnızca çalışarak kazandığımız, alın terimizle hak ettiğimiz ücretlerimizi istiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hekim emeği değersiz değildir. Sağlık çalışanlarının alın teri ödenmeyen borçların teminatı olamaz!" ifadeleriyle sona erdi.

Kaynak: İHA
HastaneEkonomiGüncelSağlıkYerelNevSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağzına geleni saymış Sergen Yalçın’ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde Ağzına geleni saymış! Sergen Yalçın'ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti 5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Kim’in öldüğü iddiası dünyayı sarstı Halef tartışması başladı Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı
Dünya öldüğünü konuşuyordu Kim Jong-un ortaya çıktı Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Erkan Petekkaya sözleşmesine bile eklemiş Parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış Erkan Petekkaya sözleşmesine bile eklemiş! Parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış
Araç sahiplerine müjde Benzine dev indirim pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:17
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
09:15
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
09:09
NATO sınırında hareketlilik Rusya tankları yığmaya başladı
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
08:13
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sınavlarda yeni dönem başlıyor
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor
07:50
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
07:23
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
07:11
Araç sahiplerine müjde Benzine dev indirim pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı
07:04
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 09:30:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Tabip Odası, 6 aydır ücret alamayan NEV Esentepe çalışanlarına destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei