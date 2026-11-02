BUÜ, TÜBİTAK 1001 projelerinde başarılı akademisyenlerle tebrik yemeğinde buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bilimsel çalışmalarda yer alan akademisyenlerin desteklenmesi ve motivasyonunun artırılması amacıyla özel programlar düzenlemeye devam ediyor.

BUÜ Yönetimi, TÜBİTAK 1001 Projeleri'nde başarı gösteren öğretim elemanları ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi'nin düzenlediği tebrik yemeğinde bir araya geldi. Bu dönemde projeleriyle desteklenmeye hak kazanan Prof. Dr. Abdülbaki Bilgiç, Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Doç. Dr. Seçil Aksoy, Prof. Dr. Ferda Arı, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, Arş. Gör. Ceren Oy, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Özer, Doç. Dr. Metin Bilgin ve Prof. Dr. Murat Kankal ile proje ekipleri, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu tarafından ağırlandı.

Disiplinler arası iş birliği kültürü güçleniyor

Törende projeleri desteklenen akademisyenlere yönelik kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ'nün bilimsel araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli araştırma projelerinin teşvik edilmesi ve ulusal araştırma fonlarından yararlanma potansiyelinin artırılması açısından önem taşıyan organizasyonun aynı zamanda disiplinler arası iş birliği kültürünün güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Araştırma ekosistemine destek devam edecek

BUÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Ferda Arı ise araştırmacıların ulusal ve uluslararası fon programlarına katılımını desteklemeye, proje geliştirme süreçlerine katkı sunmaya ve üniversitenin araştırma ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Etkinliğe katılan akademisyenler de karşılıklı iş birliği kültürünün geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Program, başarılı akademisyenlere hediyelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.