Büyük Doğu Japonya Depremi'nin 11'nci yıldönümünde Fukushima'da tören düzenlendi - Son Dakika
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Büyük Doğu Japonya Depremi'nin 11'nci yıldönümünde Fukushima'da tören düzenlendi

11.03.2022 10:39
Büyük Doğu Japonya Depremi'nin 11'nci yıldönümünde Fukushima'da tören düzenlendi

Japonya'da 2011 yılında tsunami ile nükleer faciaya neden olan 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nde hayatını kaybedenler, Fukushima eyaletinde düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'da 2011 yılında tsunami ile nükleer faciaya neden olan 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nde hayatını kaybedenler, Fukushima eyaletinde düzenlenen törenle anıldı.

2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nin üzerinden 11 yıl geçti. Tsunamiye ve ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde patlama yaşanmasına neden olan felakette hayatını kaybedenler için ülkenin çeşitli kentlerinde tören düzenlendi. Merkezi hükümet bu yıl anma töreni düzenlemezken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukushima eyaleti ev sahipliğinde yapılan anma törenine katıldı. Felaketin meydana geldiği saat olan 14.46'da sessizliğe bürünen katılımcılar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida törende yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve yakınlarının acısını paylaştığını söyleyerek, benzer nükleer faciaların yaşanmaması için orta ve uzun vadede gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Kishida, " Hükümet, bölge sakinlerinin evlerine geri dönebilmeleri için yaşamsal ortamın iyileştirilmesine öncülük etmeye devam edecek. Büyük bedeller karşılığında öğrenilen kıymetli dersleri afet önleme tedbirleri almak için kullanmak bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Faciaya neden oldu

11 Mart 2011 tarihinde saat 14.46'da Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarında 9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, daha sonra Büyük Doğu Japonya Depremi olarak adlandırılan sarsıntı ülke tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak kayıtlara geçmişti. Depremin neden olduğu tsunami boyu 10 metreyi geçen dev dalgaların Thoku ve Kanto bölgesi sahillerine vurmasıyla sonuçlanırken, tsunami dünyanın Çernobil'den sonra gördüğü en ciddi nükleer faciayı da beraberinde getirmişti. Su baskını nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki üç nükleer çekirdeğin erimesi ile sonuçlanırken, santralde radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Facia, bölgedeki binlerce kişinin tahliyesiyle sonuçlanmıştı. Resmi verilere göre en az 15 bin 900 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından 2 bin 525 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyük Doğu Japonya Depremi'nin 11'nci yıldönümünde Fukushima'da tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Doğu Japonya Depremi'nin 11'nci yıldönümünde Fukushima'da tören düzenlendi - Son Dakika
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