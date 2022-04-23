Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu

23.04.2022 12:11
Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Büyükada'ya akın etti.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Büyükada'ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek Büyükada'ya akın etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda bazı vatandaşların çocuklarıyla birlikte adaya geldiği görüldü. Adada gezmek isteyenler elektrikli araçlara binebilmek için araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sırada beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu
Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu
Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu
Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu
Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu
Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu
Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu

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İstanbul, Büyükada, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu - Son Dakika


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