Büyükçekmece Belediyesi yardım tırları Ukrayna için yola çıktı - Son Dakika

Temel gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan 2 yardım tırı, Büyükçekmece'den Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıktı. Tırlar, Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün, Ukrayna İsanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Ukraynalı vatandaşların tarafından uğurlandı.

Ukrayna'da savaşın uzun sürmesi ülkede temel gıda ve tıbbi malzeme stokunun neredeyse tükenmesine yol açtı. Büyükçekmece Belediyesi Ukrayna'da bulunan Dolyna belediye başkanının gönderdiği ihtiyaç listesine göre ilk yardım, tıbbi malzeme, kadın ve çocuklar için malzeme, yiyecek içecek ve hijyen malzemeleri hazırladı. Hazırlanan malzemeler gerçekleştirilen törenle yola çıktı. Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar katıldı.

"Savaş çok korkunç"

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Marııa Kharhel, "Ben Kiev'de yaşıyordum, 24 Şubat'ta savaş başladı. Savaş başladığında ilk bir hafta Kiev'de kaldık, sürekli bombalar atılıyordu. Bomda seslerinden geceleri uyuyamıyorduk. Savaş çok korkunç. Ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. 13 Mart'ta arabayla Ukrayna'dan çıktık, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Direkt Türkiye'ye geldik. Burada bir hafta kaldıktan sonra Romanya üzerinden Avrupa'ya gidecektik, ancak annemin pasaportunda sorun çıktığı için Türkiye'de kaldık. Çok teşekkür ederiz. Türkiye halkı bizi geri çevirmedi, bize sahip çıktı. Gidecek bir yerimiz yoktu, evimiz yoktu, ama Türkiye bize sahip çıktı" şeklinde konuştu.

"Yardımlarımız devam edecek"

Törene katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 37'inci günü, son derece ahlaksız bir saldırı, 21'inci asrın ilk çeyreğinde bunları görmek bütün dünya içinde korkunç bir manzara. Büyükçekmece Belediyesinin Ukrayna ile ilişkisi kardeş şehirlerden doğmaktadır. Dolyna şehri ile ilişkilerimiz var, burası da Rusya tarafından bombardımana maruz kaldı. Kardeş şehir belediye başkanımızın bize göndermiş olduğu listeler doğrultusunda ilk etapta yiyecek gönderdik. Rusya'nın saldırılarının artması sonrasında bizden daha çok istenilen kan durdurucu ilaç ve operasyonlarda kullanılan dikim malzemeleri yani yaralanmalara karşı kullanılacak malzemeler ve diğer hijyen malzemeleri bunların içerisinde kadın, çocuk, ve diğer malzemeler var. Dolu dolu iki büyük tır, yaklaşık 35 bin paket malzeme var içerisinde, yardımlarımız devam edecektir çünkü böyle bir saldırı karşısında hangi ülke olursa olsun insan olan herkes yardıma koşar. Biz buraya gelen her misafiri kabul ediyoruz ağırlıyoruz. Ramazanı yüzü suyu hürmetine inşallah bu savaş durur" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna savaşıyor, savaşmaya devam edecek"

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ise "Ukrayna'da yer alan savaşın 37'inci günü, Rusya Federasyonu acımasız bir savaş başlattı. Savaş devam ediyor. Ukrayna direniyor ve bu savaşı kazanacağımızdan eminiz. Tüm medeni dünyanın ve Türkiye'nin Ukrayna'ya sonsuz desteği var biz bugün bu desteğe şahit oluyoruz. Türkiye'de her kesimden destek veriliyor, bu destekler bizim için çok önemli. Bugüne kadar Türkiye'den Ukrayna'ya 61 tır yardım ulaştı ve bu destekler bizim için çok önemli. İnsani yardımların ötesinde Türkiye arabuluculuk yapıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da üst düzey ikili görüşmeler yapıldı bu görüşmeler devam edecek. Türkiye bu görüşmelerde çok önemlidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerde verdiği destek barışa yaklaştıran çabalardır. Her iki tarafla da görüşerek barış için çabalıyor biz bu çabalarından dolayı minnettarız. Herkesin bilmesi gereken bir konu var. Ukrayna bağımsızlığını koruyacak ve sınırlarını muhafaza edecek. Savaşmak gerekiyorsa Ukrayna savaşıyor, savaşmaya devam edecek ve varlığını koruyacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL