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Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu - Son Dakika

Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu

28.12.2021 12:03
Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu

Büyükçekmece'de beklenen Marmara depremine karşı ilçede aynı zamanda pek çok yerde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece'de beklenen Marmara depremine karşı ilçede aynı zamanda pek çok yerde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında Atatürk Mahallesi'nde 9 blok ve 61 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımı belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.

Beklenen İstanbul depreminden en fazla zarar görebilecek ilçeler arasında yer alan Büyükçekmece'de riskli binalar yıkılarak yenileniyor. 33 yıl önce hayata geçirilen Hilal 86 projesi kapsamındaki riskli yapılarda yıkılarak yenileniyor. Bu kapsamda yıkımı yapılan 9 binayı yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, "Bugün yine Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm ile ilgili bir yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu an bulunduğumuz alan Hilal 86 projesi. 1988, 1989 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün'ün Başkanlığında yapılmış olan Hilal 86 projesi bir sosyal belediyecilik projesidir. Şu an bu projenin tamamı yaklaşık 99 bloktan ve 710 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bugün yıkımını gerçekleştirdiğimiz 9 blok ve 61 dairenin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Deprem zaman zaman kendisini düşük oranlarda hissettiriyor. Yani diyor ki " Ben varım. Her an gelebilirim. Bunun için hazırlığınızı yapın." Biz de Büyükçekmece Belediye Başkanımızın öncülüğünde gerçekten kentsel dönüşümde ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Şu anda burada yıkım devam ediyor. Başka bölgelerimizde de birkaç yıkımımız daha sürektedir. Bugüne kadar Büyükçekmece'de yaklaşık 30 bin adet bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Bu deprem dediğimiz gibi eli kulağında. Ne zaman geleceği belli değil. Hazırlıklarımızı tamamlamak için çalışmalarımız yürüyor. Bu kentsel dönüşümde en önemli konu herkesin uzlaşıyla, ortak kararıyla kentsel dönüşüme gidildiği zaman gerçekten sonuç çok olumlu oluyor" dedi.

"Hem mutluyum hem hüzünlüyüm"

18 yıl oturduğu dairenin kentsel dönüşüm kapsamında yıkımını izleyen Gülengül Erezer ise duygularını şöyle dile getirdi: "18 yıldır burada oturuyorum. Şu anda hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Yapılacağı için mutluyum. Çok hasarlıydı. Bir yandan da üzgünüm. 18 yılım burada geçti. Şu an da çok hüzünlüyüm." - İSTANBUL

Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu
Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu
Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu
Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu
Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 61 ailenin daha deprem kabusu son buldu - Son Dakika
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