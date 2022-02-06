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Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı - Son Dakika

Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı

06.02.2022 11:23
Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı

Büyükçekmece'de İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Büyükçekmece'de İSKİ'ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Kervansaray Sokak'ta bulunan ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı. Patlayan boru nedeniyle sokağı su bastı. Ekipler uzun süre sonra su borusuna müdahale ederek sorunun giderilmesi için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükçekmece, İSKİ, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı - Son Dakika
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