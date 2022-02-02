Üye Girişi
BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZIDA KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZIDA KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

02.02.2022 14:01
BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZIDA KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

BÜYÜKÇEKMECE'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazıda kayıp olduğu belirtilen Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazıda kayıp olduğu belirtilen Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi.

Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen

Murat K. adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziye Murat K.'nin cesedinin gömüldüğünü söylemesi üzerine çalışmaların başladığı vurgulandı.

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZIDA KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:53 Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor
13:48 Son dakika: Bakan Soylu paylaştığı fotoğraflarda Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü
13:44 Herkes bu tarihte evlenmek istiyor! Nikah dairelerinde 02.02.22 yoğunluğu yaşanıyor
13:44 Dolandırıcıların yeni hedefi sokakta yaşayanlar! 18 milyon borçla camiye sığınanlar var
13:34 İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu
13:34 Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık
13:30 El Türki'den itiraf: IŞİD'in suikast listesinde Acun Ilıcalı, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı
13:13 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 14:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZIDA KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement