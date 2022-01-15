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Büyükçekmece Zabıta ekiplerinden sokağı kaplayan tırlara park uyarısı - Son Dakika

Büyükçekmece Zabıta ekiplerinden sokağı kaplayan tırlara park uyarısı

15.01.2022 16:05
Büyükçekmece Zabıta ekiplerinden sokağı kaplayan tırlara park uyarısı

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Ekipleri, bir lojistik firmasına gelen tırların park ederek sokağı adeta kaplaması üzerine harekete geçti.

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Ekipleri, bir lojistik firmasına gelen tırların park ederek sokağı adeta kaplaması üzerine harekete geçti. Ekipler şikayete konu olan bölgeye giderek tır sürücülerini lojistik firması yetkililerini uyardı.

Karaağaç Mahallesi Avşa Sokakta bir lojistik firmasının tırlarını sokağa hatalı park etmesi üzerine mahalle sakinleri Büyükçekmece Belediyesi'ne şikayette bulundu. Vatandaşlar tırların yoğunluğu sebebiyle sokaktan geçemediklerini söylerken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sokağa gelerek durum hakkında değerlendirmede bulundu. Akgün'ün talimatıyla zabıta ekipleri harekete geçti. Şikayete konu olan sokağa gelen ekipler, tır sürücülerini ve lojistik firma yetkililerini uyararak tebligat yazdı. Tırların kapladığı sokak drone ile de görüntülendi. - İSTANBUL

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Büyükçekmece, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükçekmece Zabıta ekiplerinden sokağı kaplayan tırlara park uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece Zabıta ekiplerinden sokağı kaplayan tırlara park uyarısı - Son Dakika
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