Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı - Son Dakika
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Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı

11.07.2022 14:46
Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açıldığı günden bu yana 61 bin ziyaretçiyi ağırlayan Glütensiz Kafe'yi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açıldığı günden bu yana 61 bin ziyaretçiyi ağırlayan Glütensiz Kafe'yi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi'nin, sağlık ve insan odaklı sosyal sorumluluk projeleri arasında olan Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşların ilgisini görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dışarıya bağımlı kalmadan glütensiz tüm ürünlerin üretimini yapan ve İç Anadolu Bölgesi'nde tek Glütensiz Kafe özelliğini taşıyan Kafe'yi ziyaret etti. Büyükkılıç, vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve takdir toplayan Glütensiz Kafe'yi ziyaretinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

BÜYÜKKILIÇ, SIK SIK ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ÖĞRENİYOR

Açıldığı günden bu yana vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Glütensiz Kafe'yi sık sık ziyarette bulunarak vatandaşların memnuniyetini soran ve herhangi bir görüş ve önerileri olup olmadığını öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a vatandaşlar, memnuniyetlerini ifade ederek, örnek proje için teşekkür etti.

61 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN KAFENİN MUTFAĞINA GİREN BÜYÜKKILIÇ, YEMEKLERİ İNCELEDİ

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana 61 bin ziyaretçiyi konuk eden Glütensiz Kafe ziyaretinde vatandaşların yanı sıra kafe işletmecileriyle de görüşen Büyükkılıç, mutfak bölümüne girerek faaliyetler ve yemekler hakkında da bilgiler aldı.

Kayseri'de 6 bin civarındaki çölyaklı vatandaşın yanı sıra sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih eden tüm vatandaşlara hitap eden Glütensiz Kafe, pek çok yemek çeşidiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

İç Anadolu Bölgesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı - Son Dakika

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