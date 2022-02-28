Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı

28.02.2022 13:15
Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri İli Turizm, Sanat, Kültür ve Araştırma Vakfı (KAYSAV) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri İli Turizm, Sanat, Kültür ve Araştırma Vakfı (KAYSAV) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı. Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıda vakfın faaliyetleri konuşulurken, hem turizm hem de kültür sanat alanında yapılan ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Vali Günaydın, tarihi ve doğa güzellikleriyle, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan Kayseri'nin turizm alanında birçok destinasyonu olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç ise tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri'nin turizm noktasında tanıtım çalışmalarının ve kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız şekilde süreceğini belirtti. Kayseri'yi turizm anlamında iddialı bir şehir yapmak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, toplantıda alınan kararların Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri İli Turizm, Sanat, Kültür ve Araştırma Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda turizm konusunda yönetim kurulu üyelerinin de görüşleri alındı. - KAYSERİ

Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı

YORUMLAR
500
Hasta yakını misafirhaneleri açılışa hazırlanıyor Hasta yakını misafirhaneleri açılışa hazırlanıyor Büyükkılıç, istişare toplantısına katıldı Büyükkılıç, istişare toplantısına katıldı

Memduh Büyükkılıç, Araştırma, Kayseri, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:23:48. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement