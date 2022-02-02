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Büyükkılıç'tan Kocasinan'a 37 milyon TL'lik yatırım açıklaması - Son Dakika

Büyükkılıç'tan Kocasinan'a 37 milyon TL'lik yatırım açıklaması

02.02.2022 13:15
Büyükkılıç'tan Kocasinan'a 37 milyon TL'lik yatırım açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında Kocasinan ilçesine 37 Milyon 129 Bin TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında Kocasinan ilçesine 37 Milyon 129 Bin TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kayseri'yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir kılmak adına çalışmalarını 2021 yılında da aralıksız şekilde sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri titizlikle yürüttü. Bu kapsamda tüm ilçelerde olduğu gibi Kocasinan ilçesinde de geçtiğimiz yıl çeşitli hizmetler dahilinde 37 Milyon 129 Bin 808 TL yatırım yapıldı. İlçenin tamamında önemli projeleri hayata geçiren KASKİ ekipleri, 59 bin 542 metre içme suyu, 33 bin 418 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, il genelinde altyapı yatırımlarının 2021 yılında dolu dolu geçtiğini belirterek, 2022 yılında da Kayseri'yi daha da sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak yatırımların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

İl sınırları içeresinde hiçbir yerleşim yerinde alt ve üstyapı anlamında en ufak bir sorun ile karşılaşılmaması adına ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

"KASKİ'miz tarafından yaşamın olmazsa olmazı suyumuzun korunması, kaynakların verimli kullanılması ve yeni kaynaklar oluşturulması için çok önemli projeler hayata geçirildi. Çok şükür kentimizin tamamında sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için yeteri kadar bütçe ayırdık. İlçelerimizin kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarına çözümler getirirken aynı zamanda örnek teşkil eden birçok önemli yatırımları da sırasıyla hayata geçirdik. Son teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleri, uzun ömürlü isale ve şebeke hatları, mevcut kaynakların korunması, alternatif içme suyu kaynak çalışmaları gibi yatırımlarımız bu işi ne kadar önemsediğimizi göstermektedir. Uzun yıllar sağlıklı altyapı noktasında hiçbir sorun yaşanmaması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Bu anlamda Kocasinan ilçemize yapılan yatırımlar bölge halkımıza hayırlı olsun. Onların desteği ile önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Kocasinan'a 37 milyon TL'lik yatırım açıklaması
Büyükkılıç'tan Kocasinan'a 37 milyon TL'lik yatırım açıklaması
Büyükkılıç'tan Kocasinan'a 37 milyon TL'lik yatırım açıklaması

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Türk Lirası, Kocasinan, Yatırım, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç'tan Kocasinan'a 37 milyon TL'lik yatırım açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükkılıç'tan Kocasinan'a 37 milyon TL'lik yatırım açıklaması - Son Dakika
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