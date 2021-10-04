Üye Girişi
Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret

04.10.2021 10:20
Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente gelip, yeni yurt kaydı yaptıran üniversite öğrencilerine 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente gelip, yeni yurt kaydı yaptıran üniversite öğrencilerine 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Talas ilçesi Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda Talas Belediyesi'nin programına katılan Başkan Büyükkılıç, burada yeni yurt kaydı yaptıran öğrenci ve velileri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle ve aileleri ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade ederek, "5 tane üniversitemiz var. Erciyes Üniversitemiz, Abdullah Gül Üniversitemiz ile Kayseri Üniversitemiz devletimizin üniversitesi. Nuh Naci Yazgan Üniversitemiz vakıf üniversitesi ve son süreçte Sağlık Bilimleri Üniversitemiz de Kayseri Tıp Fakültesi'ni açmak suretiyle devlet üniversitesi olarak şehrimizde yer aldı" dedi. Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kayseri'miz 4 endüstri merkezi olan, 1 tane teknoparkı olan önemli bir ticaret ve endüstri merkezi. Bunların yanında şehirler değişik özellikleriyle anılır. Kayseri denilince alimler yurdu bu güzel şehir hayırseverlerimiz akla gelir. Nerede bir kamu binası, sağlık, eğitim ya da dini tesis görseniz mutlaka hayırseverimizin ismini taşır. Çocuklarımız üniversitelerimizin değişik fakültelerinde okurken görecekler, kapısında bir hayırsever dostumuzun, büyüğümüzün ismini taşır. Bu neyi gösteriyor, helalinden kazanıyor, helalinden doğduğu topraklara borcunu ödeme mantığı içerisinde yatırım yapıyor. Böylesi güzel bir şehirdeyiz."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını, varsa sorunu olan öğrencinin Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapabileceğinin altını çizerek, "Hiçbir zaman kamuoyunda ev kiraları ya da başka konularda sıkıntı duymadık, duyduğumuzda gereği yapılır ama şunu duyduk. Kayseri'de açıkta herhangi bir öğrenci yok, yurt sorunu yok, öğrencilerimiz açıkta kalmaz. Kim varsa olur ya yer yurt bulamayan başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm ilçelerimiz dahil rahatlıkla Alo 153'ten ulaşabilirler, ya da internetten bizlere ulaştıklarında mutlaka onlarla ilgili destek sağlanır, yardımcı olunur" şeklinde konuştu. Pandemi döneminin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, değişik illerden gelen öğrencilere ve ailelerine, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanı sıra aşılarını olmayanlara aşı çağrısında bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinden çocuklarını Kayseri'ye okul kaydına getiren veliler, öğrenci ve genç dostu kentte yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti de dile getirdiler. Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen bir öğrenci velisi, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletirken, Adana'dan geldiğini ve Kayseri'den çok memnun olduğunu belirten bir öğrenci velisi ise, "3 evladım var. Birisi Mersin'de, diğeri Osmaniye'de ve birisi de Kayseri'de okuyor. Kayseri ayrı, farklı bir il. Gerçekten yolları olsun, izzeti ikram olsun, on numara" dedi. 31 yıl sonra Kayseri'ye tekrar geldiğini ifade eden bir öğrenci velisi de, " Hatay'dan geliyorum, Kayseri'yi 31 yıl sonra temiz gördük, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'ın yurt ziyaretine AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de eşlik etti. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret
Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret
Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret
Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret
Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret
Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret
Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Üniversite, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak 10:28 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor 10:17 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür 10:13 Yargıtay'dan tüketiciler için emsal niteliğinde karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür
Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum 10:11 Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu 10:09 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin 10:00 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara 09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu 08:07 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
10:31 Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti
10:27 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak
10:22 Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek
10:16 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor
10:12 Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler
10:11 Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum
10:08 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu
10:08 Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı
10:03 Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş
09:59 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti         
10:31
Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek         
10:23
Süper Lig'de vahim tablo! 8 haftada rekor sayıda hoca değişikliği Süper Lig'de vahim tablo! 8 haftada rekor sayıda hoca değişikliği         
10:17
Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler hakkında konuştu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler         
10:12
Viraja hızlı giren araç takla attı, yolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı Viraja hızlı giren araç takla attı, yolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı         
10:09
Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı         
10:08
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement