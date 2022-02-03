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Büyükşehir A Takımı araç parkını genişletiyor - Son Dakika

Büyükşehir A Takımı araç parkını genişletiyor

03.02.2022 11:30
Büyükşehir A Takımı araç parkını genişletiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, envanterine son olarak dahil edilen 2 ATK, 2 kar küreme ve tuzlama aracıyla birlikte, hizmet aracı sayısını 35'e yükseltti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, envanterine son olarak dahil edilen 2 ATK, 2 kar küreme ve tuzlama aracıyla birlikte, hizmet aracı sayısını 35'e yükseltti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl haziran ayında kurulan Büyükşehir Acil Tamir Takımı (A Takımı) ekibi sayesinde muhtarların, "Muhtar Aktif Sistemi" ve "ALO 153" üzerinden gönderdiği talepler daha hızlı, pratik ve en ekonomik şekilde karşılanıyor. Ekipler, mahallelerde gördükleri eksikleri ve müdahale edilmesi gereken işleri çalışma programına alarak, anında çözüme kavuşturuyor.

Bakım ve tamir çalışmalarını gerçekleştiriyor

Alanında uzman ve tecrübeli 80 kişiden ve tam teşekküllü 35 araç ve iş makinesi ile 6 ekipmandan oluşan A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım ve tamir çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca, iş makinesi ile tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt ile yollarda oluşan çukurların kapatılması, su kanallarının açılması, yıpranan yön ve trafik tabelalarının değiştirilmesi başta olmak üzere çok farklı hizmetler sunuyor.

Araç sayısı yükseltildi

A Takımı bünyesindeki, üstyapı imalatı ve iç kısmı elektrikli el aletleri ile birlikte kırıcı, asfalt yamasında kullanılan kompaktör, kaynak makinesi ile acil müdahalelerde kullanılan araç, gereç ve malzemelerinden oluşan özel olarak yapılan tam donanımlı tamir bakım aracı sayısı yeni alınan 2 araçla birlikte 9'a yükseldi. Siparişi verilen bir araç ise yakında envantere dahil olacak. Kış mevsimine güçlü ekip ve ekipmanlarıyla giren A Takımı, araç parkına 2 kar küreme ve tuzlama aracını kattı. Hizmete giren araçlar, geçen hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanmada etkin rol oynadı. Kötü hava koşulları dışında araçlar, malzeme sevkiyatında kullanılacak. Bir kar küreme ve tuzlama aracı daha yakın zamanda hizmete girecek. - KOCAELİ

Büyükşehir A Takımı araç parkını genişletiyor
Büyükşehir A Takımı araç parkını genişletiyor
Büyükşehir A Takımı araç parkını genişletiyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Takımı, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir A Takımı araç parkını genişletiyor - Son Dakika


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