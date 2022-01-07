Üye Girişi
Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı - Son Dakika

Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı

07.01.2022 12:39
Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2021 yılında 880 bin 262 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini anında değerlendirip işleme aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2021 yılında 880 bin 262 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini anında değerlendirip işleme aldı.

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, Kayseri'nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Şehrin telefonu Alo 153 İletişim Merkezi'nde, 2021 yılında 880 bin 262 çağrı cevaplandı. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetler titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS'ten otoparka kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sundu. Ayrıca vatandaşlardan alınan, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili teşekkür çağrıları da İletişim Merkezi kayıtlarına geçti.

İletişim Merkezi'nde yıl boyunca cevaplanan 880 bin 262 çağrı içerisinden 45 bin 767'si incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer çağrılarda vatandaşa anlık olarak bilgi verildi. Vatandaşın Alo 153 İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuru türleri arasında seyahat kartları, otobüs seferleri, KAYBİS, kayıp eşya, otopark, çevre hizmetleri, hobi bahçeleri, YADES, cenaze hizmetleri ve zabıta gibi konular yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi tarafından yıl boyunca cevaplanan 880 bin 262 çağrı içeresinde en fazla talebin alındığı konu, ulaşım oldu. Bu kapsamda alınan çağrılarda vatandaşların otobüs ve raylı sistem seferleri ile alakalı talep ve önerilerine çözüm üretildi.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan ürettiği proje ve yaptığı hizmetlerle vatandaşa konforlu bir şehir sunarken, diğer taraftan da iletişim ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde Alo 153 İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer aldı. - KAYSERİ

Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı
Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı
Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı

YORUMLAR
500

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı - Son Dakika


Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi         
12:47
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17

Son Dakika Haberleri
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:12 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
11:46 Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor
11:45 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 12:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir 'Alo 153 Çağrı Merkezi' 880 bin çağrı cevapladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement