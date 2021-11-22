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Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor

22.11.2021 14:08
Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilecek olan Down Sendromlu bireylerin çalışacağı 'Gülen Yüzler Kafe'nin protokolü imzalandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilecek olan Down Sendromlu bireylerin çalışacağı 'Gülen Yüzler Kafe'nin protokolü imzalandı.

3 Aralık 2020 Engelliler Günü gelen talep üzerine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın açılması için talimat verdiği Down Sendromlular kafeteryası hayata geçiyor. Toplumda farkındalığın oluşması ve engelli bireylerin sosyal hayata adapte olabilmeleri için gerçekleştirilen proje kapsamında Down Sendromlular kafeteryası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyete başlayacak.

Yapılan protokol çerçevesinde sanat sokağında açılacak olan ve 8 engelli bireyin çalışacağı 'Gülen Yüzler Kafe'nin protokolü imzalandı.

Down Sendromlular için yapılan sosyal sorumluluk projesinin detayları hakkında bilgiler veren Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun, "3 Aralık 2020 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından organize edilen bir programda Down Sendromlu aileler çocuklarının zaman geçirebilecekleri, sosyal hayatın içerisinde olabilecekleri bir kafe talebinde bulunmuşlardı. Sayın Başkanımız bu talebi olumlu karşılamaları sonucunda Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz proje doğrultusunda korumalı işyeri programı statüsünde BELSOS AŞ. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve MADEM işbirliğiyle projemizi gerçekleştirdik. Proje kapsamında toplamda 11 personel istihdam edilecek. Bu istihdamlardan 8'i Down Sendromlu kardeşlerimiz olacak. Bu sayede Down Sendromlu çocuklara çalışma olanağı sağlanacak, sosyal hayata katılımları sağlanacak. Bu projede bizlere destek olan Türkiye İş Kurumu İl Müdürüne ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin paydaşlarından olan BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı ise, "3 Aralık 2021 Engelliler Gününde açılacak olan kafemizde Down Sendromlu kardeşlerimizi istihdam edeceğiz. Hem bu çocuklarımızın topluma kazandırılması hem de sosyal yaşantılarında bir arada olmak adına sosyal yönlü bir kafe olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ve Türkiye İş Kurumu ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir proje. Bu projede desteği olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin ortaklarından Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman da, "Bu projede emeği geçen ve özellikle engellilere karşı olan muhabbeti, sevgisi Malatya tarafından bilinen başkanımızın bu girişimi Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından sevinçle karşılanmıştır. Korumalı işyeri kapsamında özellikle Down Sendromlu kardeşlerimizin daha fazla katılımıyla sağlanacak olan engelsiz kafeterya projesinde bizlere müracaat edildiğinde İstanbul ve Ankara gibi illerde vardı ama doğu ve güneydoğuda bu projeleri görmemekteydik. Bu bizlere güzel bir örnek oldu. Malatya açısından, Türkiye İş Kurumu açısından, Büyükşehir Belediyemiz açısından güzel oldu. Türkiye İş Kurumu olarak bir yıl boyunca kafeteryada çalışanların maaşları asgari ücret düzeyinde ödenecek. İnşallah bu proje örnek olur. Başta Sayın Başkanımıza ve emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin devamının geleceğini ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.

Proje kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kafeteryanın açılacağını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Gerek proje birimimiz, gerek BELSOS şirketimiz sosyal projeler kapsamında Malatya'daki özellikle engelli vatandaşlarımızın istihdam edilmesi ve meslek edindirilmesi noktasında ayrıca sosyal bir projenin hayata geçirilmesi noktasında büyük gayretler gösterdiler. Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun bir gerçeğidir. Yasal metinler içerisinde engelli vatandaşlarımızın istihdamıyla ilgili istihdam zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla ilgili şirketlerimizde ve birimlerimizde bu istihdamları gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımız için bir kafenin olması noktasında özellikle 2020 yılı Aralık ayı içerisinde engelli kardeşlerimizin bizlere olan talebini yaptığımız proje kapsamı içerisinde değerlendirilmesini arzuladık. Yapılan proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza gönderildi ve onaylandı. Batı illerinin bazılarında yaptığımız projemize benzer istihdam amaçlı ve meslek edindirme amaçlı projeler oluşturulmuştu ama Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'da buna benzer bir proje hayata geçirilmemişti. Bu anlamda yapmış olduğumuz iş birliği ve protokol çerçevesinde 3 Aralık Engelliler Gününde sanat sokağında Down Sendromlu engelli kardeşlerimize ait bir kafeterya açılacak" diye konuştu. - MALATYA

Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor
Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor

Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromlular, Malatya, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor - Son Dakika
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